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2022-12-09 12:51:04

疫情｜盧寵茂：內地調整防控屬「內控」政策　香港屬境外地區

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疫情｜盧寵茂：内地放寬防疫不代表短期内可與港通關。(資料圖片)

内地近日放寬部分防疫措施，醫務衞生局長盧寵茂在立法會衞生事務委員會上表示，這並不代表香港短期内可以與內地通關。

公立醫院壓力正在增加

盧寵茂指，踏入冬季後，本港新冠疫情升溫，已經超過89月時疫情反彈時的水平，過去一周平均每日有約1萬宗個案，更創年初大爆發以來新高，病毒即時有效傳播率維持在1以上超過一個月；目前有3,200名患者留院，每日多約450名患者入院，平均有150名嚴重或危殆病人，公立醫院壓力正在增加。

 

盧寵茂又指，雖然内地近日放寬部分防疫措施，但本港和内地在人口、醫療系統、疫苗接種率和經濟結構上都不同，令防疫政策有分別，因此，並不代表香港短期内可以與內地通關。表示，當局會繼續推動落實前置檢疫，並爭取增加「健康驛站」名額，相信是能夠便利兩地往來的較快方法。

盧寵茂：內地調整屬內控政策  香港屬境外地區

有議員關注内地逐步取消「健康碼」要求，本港會否跟隨取消「安心出行」和「疫苗通行證」。盧寵茂表明現階段不取消「安心出行」，但會進行檢討，他強調「安心出行」與內地「健康碼」是兩回事，「唔存在過唔到心理關口」，又指內地調整防疫措施是「內控」政策，而香港屬境外地區，對外已經是「零家居及酒店檢疫」，暫時無可能與內地免檢疫通關。

 

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