疫情｜盧寵茂：專家委員會日後統一發布消息

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇等4名專家，日前撰文建議夏季應放寬社交距離措施，以便在冬季前達至「混合免疫」。醫務衞生局長盧寵茂表示，新任專家顧問委員會成員上任前，已向其解釋很多抗疫政策不能單靠外國理論和做法，又稱舉行首次會議後會統一發布消息，盼公眾不會收到混亂的訊息。

葉劉：專家意見「好奇怪」

行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀今日(21日)在立法會衞生事務委員會特別會議表示，對專家就抗疫發表的意見「時時都覺得好奇怪」，又問專家提出的「混合免疫」概念是否可行。

盧寵茂回應稱，現屆政府的專家顧問委員會6名成員就任前，已向他們解釋港府很多抗疫政策，都不能只依賴外國理論和做法，而要一併考慮本港情況，如人口、新冠疫苗接種率、醫療系統承受能力等，政府會繼續與專家溝通。現屆委員會即將召開首次會議，盧寵茂強調應在委員會作充分溝通後，才較有系統地向公眾解釋。他稱，首次會議後會統一發布消息，希望公眾不會從不同來源收到混亂的訊息。

4專家撰文倡放寬社交距離

袁國勇日前聯同另一政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅，以及港大微生物學系臨床助理教授薛達、微生物學系名譽助理教授龍振邦撰文，認為應取消學生和教職員每日快速測試、圍封強制檢測的措施，同時解除絕大部分社交距離措施等，讓社區有低度傳播，以在冬季前達至最佳保護的「混合免疫」，即自然感染和疫苗接種率帶來的免疫，避免醫療系統在冬季崩潰。