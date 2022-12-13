疫情｜盧寵茂：明起免掃「安心出行」取消黃碼　撤銷市民前住內地澳門口岸檢測待行要求

【16:13更新】醫務衛生局長盧寵茂今日(13日)下午見傳媒，交代取消掃瞄「安心出行」及「黃碼」的詳情。在取消掃瞄「安心出行」方面，盧寵茂指在2020年11月開始，「安心出行」在疫情發揮重要角色，便利市民有出行紀錄，有疫情發生時可以找到市民的活動，對抗疫工作有相關重要的貢獻，惟他認為現時「安心出行」的掃瞄功能可以取消，但「疫苗通行證」可以保護未打針的市民，所以決定將「疫苗通行證」安排維持不變。

市民可透過「智方便」及「醫健通」出示疫苗通行證

換句話說，市民進入處所仍需出示「疫苗行通證」，但盧寵茂指「安心出行」和「疫苗通行證」兩者並非掛勾。市民可透過手機右下角展示「疫苗行通證」，亦可以使用「智方便」及「醫健通」手機程式；入境旅客及長者，則可出示紙本「疫苗行通證」；出示手機截圖亦可。

抵港人士不再有活動限制可入餐廳酒吧

在取消「黃碼」方面，盧寵茂指海外地區及台灣入境人士，在抵港後不再有活動限制，可自由進出不同場所，包括餐廳及、酒吧及主題樂園等。

撤銷往內地澳門人士口岸檢測待行安排

另外，盧寵茂又宣布調整3項措施，包括撤銷前往內地和澳門人士在口岸離港前檢測待行安排，以配合內地防疫措施。他指，經深圳灣口岸、港珠澳大橋及機場前往內地及澳門人士，毋須再做快速核酸檢測及等待結果，只需符合當地入境要求即可。

逐步減少發出大廈強制檢測公告

他又指，政府會逐步減少發出大廈強制檢測公告，撤銷居家隔離人士佩戴電子手環安排，但政府人員會向居家隔離及檢疫人士派發物資包，並會透過隨機抽測發現有關人士有否離開住所；同時，政府會收窄定期核酸檢測對象範圍，即只有醫管局、殘疾人士院舍、安老院舍員工需做定期核酸檢測，而學生快測安排則維持。

被問到市民現時手機內的「安心出行」程式是否可以刪除，盧寵茂指「安心出行」程式自2020年底面世後，更新超過40次，對抗疫有絕對貢獻，當局目前撤銷的是「安心出行」掃瞄二維碼功能，但程式會繼續存在，強調程式仍有其他用途，例如核酸檢測碼、疫苗通行證等，政府暫時是不會取消。

至於取消「黃碼」是否變相實施「0+0」檢疫方面，盧寵茂指，每個人對「0」的定義有不同理解，政府早前已取消入境人士的檢疫及居家要求，縱使之前有3日黃碼安排，但今次當局取消抵港人士的3日黃碼限制，他會形容是「由離開機場後再無活動限制」。

指 撤銷前 住內地澳門口岸檢測安排 有助通關時 應對來往人員

被問到與內地通關的問題，當中最大的顧慮是甚麼時，盧寵茂指，對於有消息指內地關口已準備好通關，有關消息需要得到證實，而在通關問題香港是時刻在準備，特別是今次撤銷往內地關口的檢測安排，是會令政府可以騰出更多空間，假設通關人數可以增加，有助應對更多來往人員。