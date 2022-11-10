疫情｜盧寵茂：疫情是否屬緊急事態按數據等決定　非單看一兩項活動

醫務衛生局長盧寵茂今日(10日)在網誌表示，近日有意見指，隨著香港本月先後舉辦大型國際會議及七人欖球賽，社會已完全復常，現時不屬於公共衛生緊急事態情況，要求特區政府取消各項防疫措施。他強調疫情影響公共衛生情況是否屬於緊急事態，關係到700多萬名香港市民的健康及醫療系統，是根據一籃子的本地數據和環球情況作決定，並非一兩項活動或一兩個人說了便是。

指 港疫情仍屬公共衛生緊急事態

盧寵茂說，Omicron並非「伊波拉」，亦非「SARS」，不是2020年初的新冠病毒株，也非一般流感，近日每日數以千宗確診個案仍對高風險群組健康構成威脅，今年至今已有10名11歲以下兒童感染新冠後死亡，比季節性流感每年平均2至3名兒童死亡高出超過兩倍，亦可能影響公營醫療系統運作，加上新變種病毒的威脅，認為現階段疫情對本港而言仍屬於公共衛生緊急事態。他重申，會以保障市民健康安全為大前提，在疫情持續穩定情況下，逐步容許更多社交及經濟活動恢復，以平衡風險和經濟動力。

近日國際金融領袖投資峰會及七人欖球賽在香港舉行後，社會有聲音要求放寬防疫措施，當中立法會議員江玉歡指，若情況一旦不緊急便應解除防疫措施，又認為當本港容許舉行七人欖球賽、容許觀眾歡欣叫囂起舞，「這已非一般人可理解的緊急情況。」