疫情｜盧寵茂：「黃碼」人士不可到醫院但可上班 暫不涵蓋密切接觸者

縮短抵港人士酒店隔離檢疫日數的安排，將配合「紅黃碼」一併推行，「黃碼」人士不可到醫院等訖處所，但可上班，沒考慮涵蓋密切接觸者。盧寵茂重申，特區政府從來沒有放棄與內地通關，強調需要更精準防疫，當局並無「躺平」。

盧寵茂重申政府沒放棄與內地通關

醫務衞生局局長盧寵茂接受傳媒訪問時指，縮短抵港人士酒店隔離檢疫日數的安排，將配合「紅黃碼」一併推行，而「黃碼」只適用由海外及台灣抵港人士，讓他們在縮短檢疫期，離開酒店後，仍然在指定期間內，維持醫學觀察，「黃碼」人士將不能進行高風險活動，不能進出會除下口罩的處所、醫院及院舍，但可以上班，政府現時沒考慮涵蓋密切接觸者。至於「紅碼」則代表新冠確診者。但他重申，政府從來沒有放棄與內地通關，強調需要更精準防疫，當局並無「躺平」，他認為與內地或國際通關不用有先後之分，兩者沒有矛盾。

有專家曾料病毒夏天消失屬「跌眼鏡」

盧寵茂指，新冠病毒與季節性流感不同，包括變種速度較快，對兒童和長者的影響亦較嚴重，一名22個月大女嬰較確診新冠病毒後於前日離世是深刻教訓，反映新冠病毒不是普通流感，強調絕對不會放鬆對小朋友的抗疫工作。但他沒有水晶球，未能預測新冠疫情何時受控。很多專家曾預計病毒到夏天會消失，但近日全球面對熱浪侵襲，病毒仍然存在，感染數字持續上升，形容專家「跌晒眼鏡落地」。



至於流感盧寵茂預計於今個冬季會較嚴重，因市民過去兩年多習慣戴口罩抗疫，擔心社會對於流感病毒抵抗力較以前低，提醒市民不能忽視，長者和長期病患者等重點人群要做好預防，接種流感疫苗。另外，被問到公立醫院醫護流失的問題，盧寵茂說，現時34至39歲的醫護人員流失率較高，他認為要針對性找出原因。