疫情｜確診個案持續回落 本港新增3709宗確診

第五波疫情持續回落，本港今日(3日)新增3,709宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,832宗核酸檢測陽性，當中10宗是輸入個案；另外1,877為宗快速測試陽性呈報個案。 至於死亡個案，單日呈報多111名患者離世，由38至109歲，當中96人昨日過身，15人是之前未公布；第五波累計死亡個案共7,959宗，超過96%為60歲以上人士，病死率為0.69%。而在已有個案院舍中，有61個院舍再有新增個案，涉103名院友和43名職員。

再多111名患者離世

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，過去24小時有96名病人死亡，涉49男47女，介乎43至109歲，其中51人來自院舍、59人無打針、28人打一針、8人打2針、1人打3針，90人為65歲或以上長者。而由於數據滯後，3月1日至4月1日，15人離世未公佈，年齡介乎38至99歲。



何婉霞指，昨日離世的患者中，其中4人較年輕，包括3女1男，介乎43至58歲，本身患有癌症或免疫力有嚴重問題。而滯後公布死亡個案中，其中1名38歲女死者，本身有心血管病史及甲狀腺亢奮，家人上月1日發現她在家中暈倒報警，送廣華醫院急症室救治，急救無效離世，會交由死因裁判庭跟進。



另一名滯後公布的56歲男死者，已接種三針疫苗，何婉霞指，死者患有腦腫瘤、糖尿病等長期病患，入院時照到腦内嚴重出血，估計死因可能與腦出血關係較大。

何婉霞又指，醫管局現時已提供2.3萬劑新冠口服藥，包括在社區治療設施、指定診所、安老院處方和私家醫院。她認同私家醫生應優先為長者、幼童、孕婦及低免疫力人士處方口服藥，而私家醫生不可收取藥物費用。政府會更新電腦系統，供私家醫生登記為病人處方口服藥的紀錄。現時指定診所使用率只有五成多，她呼籲有病徵的病人，不論有無打針都可以求診，以盡早獲得治療。



