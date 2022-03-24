疫情｜確診怕傳染同住初生BB 新手爸爸「車中泊」自我隔離

平日講起「車中泊」(Car Camping)，不少人會聯想起汽車露營體驗，但在本港第五波疫情期間，不少染疫市民因為社區隔離設施爆滿，加上家居環境不容許等因素，無法安排居家隔離，衍生出「車中泊」這種另類隔離方式。一名確診的運輸業界司機，便因家中有初生BB，只好在七人車上自我隔離6日，期間不但在獲取食物和藥物方面有困難，就連大小二便和梳洗亦都成為一大難題。

從事運輸工作多年的羅先生，不但是一家經濟支柱，亦是一名新手爸爸。為家人著想，他早在三月初已完成接種兩劑「復必泰」疫苗，惟不久後感到身體不適，於是自行做了多次快速測試。雖然快速測試結果都呈陰性，但羅先生不敢掉以輕心，遂向太太提出「車中泊」的想法，「屋企有個只係出生咗一個月嘅BB，同太太商量過後，穩陣起見，我都係執包袱瞓私家車，做好自我隔離先。」

首兩日快測陰性第三日陽性

首兩天，羅先生的快速檢測結果都呈陰性，豈料第三天突然發燒，快速檢測結果顯示兩條紅線，即代表他已經確診新冠肺炎。確診後，他曾致電衞生署熱線，申報其陽性檢測結果，希望可以入住社區隔離設施，但署方卻一直遲遲沒有任何安排。

對於育有初生嬰兒的羅先生，居家隔離明顯不是一個萬全的選擇。羅先生無奈說：「你問我咁做係咪一定啱？我答你唔到。我只可以話我無得揀！你諗下香港啲屋，到底有幾大？如果我居家隔離，屋企個BB咁細，無打過針又無抵抗力，點會唔擔心傳染到佢。做得爸爸，就有責任要保護小朋友，迫於無奈只可以瞓車。

批政府零支援如「等死」

解決了隔離地點的問題，生活物資又成為羅先生的另一煩惱。他再向衛生署查詢，是否可以提供檢測包、藥物及食物等支援，接線生指由於他不屬強制檢測個案，只能向社工求助，但由於前線人手緊張，物資需時6至7日才能可送達。羅先生憶述：「嗰陣盛傳封城，想搵粒藥都難，政府完全零支援，好似等死咁。6至7日乜都病好啦，好彩最後有朋友同屋企人幫手，先可以渡過。」他以藥物及食物為例，稱只能靠親友放於車外，待確定四周無人，戴好兩個口罩後，他才急步下車拿取。

染疫期間，羅先生的生活空間，局限在小小的七人車的後座範圍。睡覺時，他會將私家車的座椅拉下平放，變成一張單人床，並在車頭加上遮光板。至於日常大小二便，羅先生稱盡量留在車上小解；大解則在忍無可忍下，才會駕車到偏僻的公廁解決，以減低感染其他人的風險。