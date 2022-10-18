疫情｜確診2歲半男童情況危殆　入院兩度抽筋　要靠呼吸機維生

醫院管理局表示，一名未有接種新冠疫苗的約2歲半男童，昨日(17日)因為發燒到伊利沙伯醫院急症室求診，其後新型肺炎檢測呈陽性。男童目前情況危殆，正在兒科深切治療病房接受治療。本身是兒科醫生的政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，病重男童到急症室求醫和送入兒科病房時，先後兩度抽筋，院方當時判斷為發燒所致，下午情況仍不太差，惟晚上情況突然急轉直下。

患急性壞死性腦炎、腦電波沒有反應

男童昨晚7時許突然昏迷和休克、昏迷指數達3至4，他隨即轉送到兒科深切治療病房。劉宇隆向本報稱，男童目前情況很差，需要抗病毒藥、止抽筋藥及強心針3種藥物維持血壓和控制抽搐。他並透露，男童出現凝血功能障礙及肝功能受損，經電腦斷層掃描檢查發現有急性壞死性腦炎、腦電波沒有反應，現時依靠呼吸機維生。

劉宇隆盼家長盡快帶子女接種新冠疫苗

劉宇隆提到，男童自身沒有長期病，其一名哥哥暫未知有否染疫，但他就讀的幼稚園就錄得確診個案。他坦言，目前幼童新冠疫苗接種率僅18%，日後或再有幼童重症，促請家長不要再等待，應盡快帶子女打針，又指接種疫苗能預防今次情況，形容個案令人心碎。