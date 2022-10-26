疫情｜確診2歲半男童情況持續危殆　昨曾進行緊急腦部手術

一名約兩歲半男童上周一(17日)確診新型肺炎，引發急性壞死性腦炎，他情況其後惡化，院方昨日(25日)為其進行緊急腦部手術，現仍在伊利沙伯醫院兒科深切治療部留醫，情況危殆。

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓醫生稱，未完成接種新冠疫苗的兒童會有較高感染風險，一旦染疫有機會併發腦炎或嘶哮症等嚴重症狀，需要深切治療，情況嚴重者甚至會死亡。他又指，病人即使康復也有可能出現中、長期後遺症風險。他又指出，目前只有約10%的3歲以下幼童打齊兩針，形容情況並不理想，再次呼籲家長盡快安排未打針的兒童安排接種新冠疫苗。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，危殆男童病情反覆、腦部多個位置和功能受損，屬急性壞死性腦炎引發的病徵。劉宇隆又稱，男童前日已進行開顱減壓手術，目前情況並不樂觀。

66名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,014名確診者正入住隔離設施留醫，包括403名病人在隔離病房、120名病人在二線隔離病房、491人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有26名危殆及40名嚴重病人留院，當中10名危殆病人正接受深切治療。

聯合醫院放射及器官造影科10員工確診

聯合醫院放射及器官造影科有10名員工確診，當中6人有輕微病徵。醫管局表示，該部門兩名員工昨日(25日)確診，經接觸追蹤調查後再發現8名職員確診。醫管局又指，部門服務不受影響，並已徹底清潔消毒有關部門範圍、加強執行感染控制措施，接觸追蹤調查仍在進行。