疫情｜社區組織協會：指定醫療處所推疫苗通行證安排太急

政府早前宣布，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所實施「疫苗通行證」。社區組織協會幹事連瑋翹質疑，有關安排推行得太急，擔心需要覆診的長者或長期病患者，未必有足夠時間接種疫苗。

連瑋翹在一個電台節目表示，部分長期病或行動不便的長者，每星期都要到專科門診診所覆診或檢查，如果未接種相應要求的疫苗，日後便要定期做核酸檢測代替，將會非常不便。他指，對長期病患者而言，覆診是緊急及必須，部份人不能「斷藥」，前往取藥是刻不容緩，促請當局統一延長寬限期，讓有需要的人士有足夠時間打針。

連瑋翹又關注，部份長者會諮詢專科門診或地區康健中心的醫護人員，確認自己是否適宜接種，如果進入相關處所要先打針，會形成「先接種、後諮詢」的矛盾。