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2022-05-23 10:37:23

疫情｜社區組織協會：指定醫療處所推疫苗通行證安排太急

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政府下月13日起要求進入指定醫療處所時，需要使用「疫苗通行證」。

政府下月13日起要求進入指定醫療處所時，需要使用「疫苗通行證」。(資料圖片)

政府早前宣布，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所實施「疫苗通行證」。社區組織協會幹事連瑋翹質疑，有關安排推行得太急，擔心需要覆診的長者或長期病患者，未必有足夠時間接種疫苗。

連瑋翹在一個電台節目表示，部分長期病或行動不便的長者，每星期都要到專科門診診所覆診或檢查，如果未接種相應要求的疫苗，日後便要定期做核酸檢測代替，將會非常不便。他指，對長期病患者而言，覆診是緊急及必須，部份人不能「斷藥」，前往取藥是刻不容緩，促請當局統一延長寬限期，讓有需要的人士有足夠時間打針。

連瑋翹又關注，部份長者會諮詢專科門診或地區康健中心的醫護人員，確認自己是否適宜接種，如果進入相關處所要先打針，會形成「先接種、後諮詢」的矛盾。

「疫苗通行證」適用的指定醫療處所

  • 醫管局專科門診診所
  • 學生健康服務中心及健康評估中心
  • 婦女健康中心
  • 口腔健康教育事務科資源中心
  • 旅遊健康中心
  • 紅絲帶中心
  • 健康促進處地區中心
  • 美沙酮診所
  • 公務員診所
  • 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
  • 公務員綜合健康中心
  • 地區康健中心
  • 地區康健站

「疫苗通行證」不適用的醫療處所

  • 急症室
  • 醫管局普通科門診診所
  • 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
  • 衞生署母嬰健康院
  • 長者健康中心
  • 學童牙科診所
  • 遺傳輔導診所
  • 遺傳篩選診所
  • 胸肺科診所及X光中心
  • 社會衞生科診所
  • 愛滋病輔導及測試服務
  • 綜合治療中心
  • 兒童體能智力測驗中心
  • 洗腎中心
  • 日間化療中心
  • 老人科日間醫院
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