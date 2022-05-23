疫情｜社區組織協會：指定醫療處所推疫苗通行證安排太急

政府早前宣布，6月13日起於醫管局專科門診，以及地區康健中心等指定醫療處所實施「疫苗通行證」。社區組織協會幹事連瑋翹質疑，有關安排推行得太急，擔心需要覆診的長者或長期病患者，未必有足夠時間接種疫苗。
連瑋翹在一個電台節目表示，部分長期病或行動不便的長者，每星期都要到專科門診診所覆診或檢查，如果未接種相應要求的疫苗，日後便要定期做核酸檢測代替，將會非常不便。他指，對長期病患者而言，覆診是緊急及必須，部份人不能「斷藥」，前往取藥是刻不容緩，促請當局統一延長寬限期，讓有需要的人士有足夠時間打針。
連瑋翹又關注，部份長者會諮詢專科門診或地區康健中心的醫護人員，確認自己是否適宜接種，如果進入相關處所要先打針，會形成「先接種、後諮詢」的矛盾。
「疫苗通行證」適用的指定醫療處所
- 醫管局專科門診診所
- 學生健康服務中心及健康評估中心
- 婦女健康中心
- 口腔健康教育事務科資源中心
- 旅遊健康中心
- 紅絲帶中心
- 健康促進處地區中心
- 美沙酮診所
- 公務員診所
- 政府牙科診所及牙齒矯正科診所
- 公務員綜合健康中心
- 地區康健中心
- 地區康健站
「疫苗通行證」不適用的醫療處所
- 急症室
- 醫管局普通科門診診所
- 醫管局轄下中醫診所暨教研中心
- 衞生署母嬰健康院
- 長者健康中心
- 學童牙科診所
- 遺傳輔導診所
- 遺傳篩選診所
- 胸肺科診所及X光中心
- 社會衞生科診所
- 愛滋病輔導及測試服務
- 綜合治療中心
- 兒童體能智力測驗中心
- 洗腎中心
- 日間化療中心
- 老人科日間醫院