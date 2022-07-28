疫情︱私家醫院聯會將騰出364張病床 協助接收非新冠病人

全港13間私家醫院為助醫管局應付當前所需，首階段騰出合共364張病床。香港私家醫院聯會主席何兆煒在電台節目中預計，私家醫院最多共可提供1,000張病床，主要用以接收非新冠病人，這是由於私家醫院需要顧及和平衡其他病人的需要。

何兆煒又指，醫務衛生局長盧寵茂日前與私家醫院開會時表示，不希望等待公立醫院的病床爆滿，才啟動轉介病人機制，認為差不多要即時執行。而雙方目前已展開磋商，每個醫管局聯網擬與1至3間私家醫院作配對，以接收公立醫院轉介的病人，確保有效運用病床資源，盡快轉介病人獲得醫療服務。

僅中大醫院有條件接收確診者

而醫管局早前亦曾派工程師，到私家醫院視察。惟他稱，私家醫院若本身沒有條件，實難以在一時三刻設隔離病房，接收新冠確診者。現時只有較近期落成的中大醫院，有條件接收新冠確診者，首階段可提供24張病床。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認同，公立醫院應轉介更多非緊急病人到私家醫院，加強私家醫院分流作用，以處理早幾波疫情積壓的個案，及加快識別有急切需要病人。他又指，若公立醫防落實要求訪客需有48小時內的核酸陰性證明，會為病人家屬帶來不便，希望醫管局在收緊探訪要求下，考慮加密探訪次數，平衡病人和家屬需要。