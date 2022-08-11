疫情｜科大推程式「疫地而處」　以GPS顯示確診大廈及風險

本港新型肺炎疫情持續，部分市民為減低染疫風險，會盡量避開疫情「重災區」。香港科技大學推出電話應用程式「疫地而處」，透過整合衞生署公開的確診個案大廈所在地，為用家提供相關分布地圖，方便市民規劃更有安全保證的行程，亦能隨時查看附近有否個案及其帶來的染疫風險。

「疫地而處」由科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸領導的研究團隊研發，為首個由香港院校研發的相關程式。程式以實時熱力圖(Heat Map)展示個案分布，用戶可隨意縮放畫面，以鎖定各區甚至不同大廈的疫情狀況。程式同時設有實時全球定位功能(GPS)，能自動顯示周邊有個案的大廈，並記錄設定範圍內有感染個案的地點數目。

經過有確診大廈會震動

為加強用戶自我監測，程式會根據用戶與個案大廈的距離、逗留時間、大廈的數目，評估染疫風險，並以顏色雷達圖標示供用戶參考。當用戶經過有確診病例的場所時，會收到手機震動通知的提醒。

市民使用程式時毋須登記，所有運算和結果只會於用戶電話進行和暫錄，GPS位置在使用後亦會刪除，以保障用戶私隱。陳雙幸稱，衞生防護中心也有提供個案統計資訊網站，惟網頁版不太方便手提電話用戶、不設GPS功能，不便即時了解身邊環境的疫情資訊。因此，他構思「疫地而處」，盼能為港人提供多一項參考工具，對周遭環境保持警惕，主動採取措施減低感染風險。