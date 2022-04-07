疫情｜科大研殺菌塗層可滅99.9%Omicron　將應用至手機Mon貼及巴士等

第五波疫情持續4個月，當中Omicron病毒殺入社區，重創經濟及民生。科技大學(科大)團隊成功研發新一代升級版殺菌塗層「MAP-∞」，可於10分鐘內殺滅99.9%新冠病毒，包括Omicron變種株，有效期為5年，較上一代「MAP-1」塗層有效期長2個月。研究團隊將與商業伙伴捷和實業合作，料於2個月內推出應用殺菌塗層的手機屏幕保護貼，1至3個月內將升級版塗層應用至安老院、公共巴士、升降機及民航客機等。

用漂白水火酒擦拭無損效能

科大指，今次研發的殺菌塗層「MAP-∞」是2020年初研發的「MAP-1」改良版，當時曾被香港和海外醫院診所、護老院、學校、公共交通工具及商場餐廳等廣泛採用，更用在東奧港隊運動員代表的服裝上，而改良版「MAP-∞」有效期為5年，塗層通過法國和英國獨立實驗室的有效及耐用性測試，以漂白水、火酒等液體反覆擦拭亦不影響效能。

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫解釋，舊版塗層以單一配方噴灑一次，新版則需噴3次，每次配方不同，底層消毒劑用作「打底」，中層負責維持塗層的持久性，加強粘附能力，頂層則具消毒功效，破壞病毒的刺突蛋白，令病毒沒法生存及繁殖。

殺菌塗層將 應用不同領域

目前，與科大研究團隊合作的捷和實業，現正與不同產業合作夥伴商討，將「MAP-∞」應用不同領域，預計未來2個月內會有已應用塗層的手機屏幕保貼推出市場，未來1至3個月內就會為已應用舊版塗層的安老院及巴士營辦商升級，並繼續推廣至其他公共設施，包括升降機及扶手電梯等，此外還有眼鏡鏡片、信用卡、民航客機、門柄、遙控器及手袋等。