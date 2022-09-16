疫情｜稱國際通關是民心所向 梁栢賢：有些人還拖著復常後腿

醫管局前行政總裁梁栢賢在社交網站專頁撰文，指國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，並形容「有些人還拖著復常後腿」。他又指，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。他亦呼籲幼童及長者應盡快接種疫苗，切勿遲疑。

相信政府會維護國際金融中心地位盡快復常通關

梁栢賢在帖文中又說，閒談之間有朋友説笑：「這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」他笑指對方看太多韓劇，形容「邊有咁多陰謀」。他續說，疫情漸趨回落，在經濟民生危急關頭，相信政府會團結各界，群策群力，排除萬難，為保民生、復甦經濟、維護國際金融中心地位，盡快復常通關。