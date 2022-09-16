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2022-09-16 12:09:00

疫情｜稱國際通關是民心所向 梁栢賢：有些人還拖著復常後腿

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醫管局前行政總裁梁栢賢。(資料圖片／陳奕釗攝)

醫管局前行政總裁梁栢賢。(資料圖片／陳奕釗攝)

醫管局前行政總裁梁栢賢在社交網站專頁撰文，指國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，並形容「有些人還拖著復常後腿」。他又指，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。他亦呼籲幼童及長者應盡快接種疫苗，切勿遲疑。

相信政府會維護國際金融中心地位盡快復常通關

梁栢賢在帖文中又說，閒談之間有朋友説笑：「這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」他笑指對方看太多韓劇，形容「邊有咁多陰謀」。他續說，疫情漸趨回落，在經濟民生危急關頭，相信政府會團結各界，群策群力，排除萬難，為保民生、復甦經濟、維護國際金融中心地位，盡快復常通關。

梁栢賢本周二(13日)在社交媒體反駁特首李家超，所指新冠病毒死亡率為流感6倍的說法。他說，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若，更指分析數據精準，死亡率會因病毒變異，疫情發展到現在，不應該一刀切計算，因為社會的免疫屏障已有增加，以現時香港感染的情況，從5月至今死亡率是與流感相若。

盧寵茂昨反駁新冠與流感死亡率相若說法

不過，醫務衛生局長盧寵茂昨日透過網誌表示，堅持「用數據說話」是客觀、科學，但「利用數據說話」則可能是主觀、偏誤，反駁有指新冠病毒與季節性流感死亡率相若的說法，強調單以今年5月至今的新冠死亡率為0.1%，與流感平均死亡率的0.1%比較，是犯了嚴重選擇性偏誤，無視數千新冠死者的不幸，誤導市民輕視新冠疫情。

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