疫情｜稱星復元亮麗港似靠中央指示　張炳良：事事畏首畏尾

前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良今日(11日)在報章撰文，比較香港與競爭對手新加坡。他說2019年反修例動亂與新冠疫情，拉開了兩地距離，新加坡應對疫情的表現，由原本比不上香港，但到今年明顯超前，當香港仍在怕被批「躺平」時，新加坡「輕舟已過萬重山」，抗疫復元做出亮麗成績，展現了判斷力和領導力，惟香港予人猶豫徘徊、要靠中央指示之感，強調政治因素令香港的自由開放和前景受到前所未見的國際懷疑。

張炳良續指，回歸以來香港政商及民間心態趨向保守怕變，從前的決策敢為天下先，現今處處等新加坡、上海、深圳等做了才敢仿效；從前曾極端自信甚至自大，如今卻自信以至自尊失落，對大灣區缺乏領引思維，仍停留於「內循環」心態。他指香港與滬深不同，各具使命，反問香港若事事畏首畏尾、像紮腳小婦，但求中央優惠，或為表愛國而照搬內地一套，香港如何展現「一國兩制」下的獨特性。

指星正看準港「窘境」打擊港吸引力

張炳良再稱，香港原本的地緣優勢，盡吃地緣經濟和地緣政治紅利，但在現時中美對峙下變得尷尬及「兩不討好」，若太望向西方，可能會失去國家信任，他反問如此香港怎可拿揑才做好「超級聯繫人」角色，並直言新加坡正是看準香港這樣的窘境，當它擁有比香港更大的地緣政治空間時，香港的樞紐吸引力便打折扣。

他又指，香港過去10多年陷入社會撕裂、內耗排外、經濟吃老本、語言被標籤等衝擊，不能只靠所謂宜居宜業優惠措施留人才、搶人才，因為新加坡能開出比香港更好的條件，他認為與新加坡競爭，不單要講好、更需活出一個多姿多釆的香港故事。