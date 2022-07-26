疫情｜竹篙灣社區隔離設施推小區管理24小時輪班

竹篙灣的社區隔離設施，將引入新的管理模式，在每個期數再劃分不同區域，工作人員約2至3人一隊，照顧約60至80個房間的隔離人士；工作人員包括民安隊、消防、退休紀律部隊人士等，24小時輪班。民安隊指，營友有需要時可致電告知需求，希望藉著新管理模式，與每名營友緊密聯繫。

隔離設施 六期共9000個單位

竹篙灣社區隔離設施第一至五期共有4,400個單位，第六期有額外4,600個，截至昨日有5,280人入住，入住率接近6成。設施日常運作由民安隊負責。民眾安全服務處總參事梁冠康表示，過往只有約2,000人在營時，中央統籌系統可以處理到，如派送物資和膳食、接聽電話熱線等，但當太多人入住時，用中央統籌系統派送物資可能需時很久，因此他們將會實施小區管理，一隊人會照顧60至80個單位。他又指，現時每日超過2,000名人員在竹篙灣工作，有需要時會增聘人手。

保安局副局長卓孝業到竹篙灣巡視，他說，由於竹篙灣社區隔離設施入住人數眾多，如果有藥物等特殊需要，要由親友送入營，當局會提供協助，惟涉及如個人口味等要求，當局就未能提供幫助。卓孝業又指其他的社區離隔離設施現時處於備用狀態，有需要時可於短時間內啟用3,000個隔離單位。