疫情｜第五波疫情失守感可惜 孔繁毅：獨立調查助總結經驗

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅接受電台專訪，回顧本港3年疫情。他指最可惜是政府未有提前加強安老院舍疫苗接種，最終老人院在第五波疫情下失守。他贊成以獨立調查委員會方式，檢視抗疫工作，重申整合經驗可以未雨綢繆，各個部門仍須持續檢討，兩者並無衝突。他又認為即使本港邁向復常，專家顧問團都不應解散。

全球新冠疫情持續時間，比起醫學界起初預計的1年半至2年更加長，到第3年，本港更加出現最嚴峻的第五波疫情。回顧疫情發展，孔繁毅指香港已經應對得不錯，亦有賴一班醫護人員緊守崗位，最可惜是政府未有提前部署，未能避免傳播力強的Omicron變種病毒，在社區尤其老人院廣泛傳播。他說：「2021年年底，即11、12月時，其實我們已經知道Omicron病毒出現，會改變疫情傳染速度，知道可以有很大規模的爆發。那時我們建議一定要在安老院舍，用不同方法勸諭和教育長者，接種新冠疫苗，如果（政府）能夠做得好一點，疫情爆發規模會相對小。」

孔繁毅：設獨立調查委員會與持續檢討並無衝突

除了多名長者在疫情中離世，醫院外擺滿病床、大批患者等候入院的畫面亦都歷歷在目。孔繁毅指第五波疫情暴露公立醫院內科病床和人手不足等系統性問題，要及早對症下藥，一旦出現新的病毒大流行，本港才能做得更好。孔繁毅贊成以獨立調查委員會方式，總結今次疫情經驗，不過行政長官李家超表明反對，指持續檢討才是最佳方法。孔重申，兩者並無衝突，指政府未有停止過應對工作，他提倡的是檢視本港的3年疫情中可取和需要改善之處，「一定有系統性的（問題需要檢討），由沙士、豬流感到中東呼吸綜合症，疫情爆發其實很相似，全部都是上呼吸道病毒，（如果設獨立調查委員會），我們未來應對其他疫情，可以有更全面計劃」。