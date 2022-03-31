疫情｜第五波疫情每4個打工仔1個停工　民建聯倡設臨時開工不足支援

第五波疫情重創勞工巿場，最新失業率更飆升至4.5%。民建聯公布一項疫下市民對就業前景看法，發現今波疫情令26.4%的打工仔被公司停薪留職、放無薪假或減薪，即每4人便有1人被迫停工；另高達九成的失業人士沒信心可以在短期內找到工作，情況為歷次調查之冠。民建聯立法會議員顏汶羽及成員張琪騰建議，政府除推出「保就業」計劃及「臨時失業支援」外，亦應補漏拾遺，設立「臨時開工不足支援」，為疫下非失業的開工不足人士提供一次性的財政支援，幫助他們度過難關。

近四成人過去兩年 經歷減薪裁員

調查在本月3日至16日舉行，成功訪問668名18歲或以上在職的市民。結果發現第五波疫情下約4分1打工人被逼停工，多達39.8%打工仔過去兩年經歷過減薪、無薪假、裁員、公司倒閉，甚至要轉行的情況，反映疫持持續拖累社會經濟發展；另外，失業人士面臨搵工難的情況，高達九成人沒信心可以在短期內找到工作，亦有約81.6%的僱員收入銳減兩成至八成不等。值得注意是，有75.3%的受訪者稱在第五波疫情出現後減少了消費，對本港經濟及就業市場的復甦不容樂觀。

顏汶羽表示，疫情下不少打工仔被迫停工，放無薪假，但不少開工不足者既無法滿足「臨時失業支援」計劃的申請門檻，亦不符合申請在職家庭津貼的條件，令到他們無法透過現行的支援措施得到援助，他建議政府制定「臨時開工不足支援」計劃，向每月總工時介乎於0至72小時的開工不足人士提供一次性的財政支援，發揮補漏拾遺的功能。

倡 「臨時失業支援」計劃接受郵寄申請

對於目前1萬元的「臨時失業支援」計劃只接受網上申請，顏汶羽指對部分不懂電腦的基層人士構成障礙，建議政府考慮接受郵寄申請，同時增擴申請服務站至全港18區，例如可開放現行各區社會保障辦事處、民政諮詢中心及房屋署屋邨辦事處，以方便各區失業人士申請。