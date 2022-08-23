疫情｜粵助港生回內地升學周五前須交表　蔡若蓮：學生須有隨時出發準備 (持續更新)

【15:00更新】新學年在即，惟受疫情影響陸港仍未能通關，有港生因而未能回內地入讀高等院校。教育局局長蔡若蓮今午見傳媒，公布有關協助港生入境內地以入讀高等院校的便利措施。她指國務院港澳辦會成立工作組，聯同內地部門處理今次安排，當中首先廣東省已將香港學生納入粵港澳陸路口岸「人文關懷」通道，內地會調動隔離酒店配合，增加學生過境同檢疫配額，並將增加來往香港與內地城市的航班，容許本港學生優先訂票，港生須於本周五(26日)前填寫電子表格申請。

最遲出發前一天發通知

蔡若蓮續指，港府亦正與澳門商討，有需要時本港學生可以在澳門隔離，再由洪北關口或機場前往內地，以疏導港生回內地讀書，若部分學生仍未能趕及開學日，内地院校會採取靈活措施，保留入學資格及安排網上學習。

她表示，學生須在周五(26日)前填寫電子表格，政府會在整理後送到内地學校核實，以電郵通知學生，惟由於「急事急辦」，她提醒通知期非常短，呼籲學生要有隨時出發的準備，當局最遲會在出發前一天發通知，具體需要多少時間，則視乎有多少申請，以及學生内地院校的分布，强調會與和内地盡快協調。

會否安排包機接載？蔡若蓮：非最方便做法

被問到會否安排包機接載港生回內地讀書，蔡若蓮回應，估計在内地升學港人學生，有一半在廣東省上學，兩成在福建省，其他分布廣泛，安排包機回內地非最方便做法。至於會否包車供學生過境，她指要視乎人數和關口承受能力，又說疫情下過境名額需求殷切，今次是特殊安排，未有計劃變成恆常做法，並呼籲學生在入境後，如非必要，避免再過境增加關口壓力。蔡若蓮指希望在周五或之前掌握有過境需要學生人數，但遞交資料的網上平台不會在周五後立刻關閉，學生仍然可以遞交資料。

教育局副秘書長李忠善補充，約1.8萬名港生在內地升讀高校，當中3,000名本科首年的學生需要報到，亦有部分學生沒有回港或自己入境內地。