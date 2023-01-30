疫情｜系統顯示部份公院門診新冠名額已滿　醫管局︰未釋放全部名額

政府今日起撤銷新冠確診者隔離令，醫管局普通科門診診所提供的偶發性疾病診症名額，會增至每日一萬個，當中約2千個名額預留給新冠病人，但昨日預約系統顯示，有部份地區的預約名額已滿。醫管局總行政經理夏敬恒今日（30日）在一個電台節目表示，是因為系統剛剛運作，所以未有釋放全部名額，現時系統可見仍有剩餘名額可以預約。他又指，當局有額外預留1千個名額，有需要時可緊急啟用，但近日每日診症人數約為1千多人，相信2千個名額足以應付。



夏敬恒說，除了普通科門診外，亦有500多名私家醫生可以處方新冠口服藥，呼籲病徵輕微的確診者盡量使用私家醫生服務，把公營醫院的服務留予較高風險的病人。他又提醒，新冠確診者到普通科門診求診前，須須先透過電話或醫管局手機應用程式「HA Go」預約，相信市民已經習慣有關模式。如果病人求診時沒有預約，工作人員會協助他們預約，如果病人嚴重不適亦會提供協助。