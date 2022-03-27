疫情｜聶德權：將為圍封強檢行動陰性結果長者安排打針

公務員事務局長聶德權宣布，除推行家居疫苗接種計劃，政府下周起為圍封強檢大廈內未接種新冠疫苗、年滿70歲的長者，以及因病或殘疾而未能外出接種疫苗的人士安排上門接種服務。

聶德權今日在抗疫記者會上表示，政府在公共屋邨和大廈進行圍封強檢行動期間，會一併為未接種疫苗、年滿70歲的長者，以及因病或殘疾而未能外出接種疫苗的居民登記資料，在翌日他們取得陰性結果後，由外展隊上門為他們接種疫苗。

聶德權：爭取 4 月底前 12 歲以上人士第二針接種率達九 成

聶德權又指，截至昨晚，疫苗接種總劑量達1,490萬劑。12歲或以上人口中，618萬人已接種第一劑疫苗，佔92%；564萬人已接種第二劑，佔84%；完成接種三劑疫苗則有267萬人。若計及超過31萬名已接種第一劑疫苗的3至11歲兒童，目前共約650萬名市民完成接種第一劑疫苗，佔三歲或以上人口組別89.5%。如以合資格接種第三劑疫苗人口計算，接種率超過55%。

聶德權說，現時本港每日有約10萬劑疫苗可供接種，但過去7日平均每日只接種約6萬劑，當局希望在「針等人」以外，還可做到「針搵人」，並會繼續視長者和兒童為重點接種對象。

鑑於部分長者和殘疾人士因行動不便或其他原因，未能到社區疫苗接種中心接種疫苗，政府會連同醫療機構、地區組織等推展家居疫苗接種計劃，為這些人士提供上門接種服務。

而網上登記平台下周開放予地區組織試用，該些組織會透過派發物資或探訪活動收集有需要人士的資料，以助登記。試行結束後，平台會全面對外開放。當局會組織醫護團隊外展到不同地區為已登記人士接種疫苗。