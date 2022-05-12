疫情｜臨時停屍貨櫃未認領遺體　月底將送富山殮房

本港第五波疫情緩和，單日死亡個案大幅減少。食環署早前在大圍富山殮房外，用貨櫃改裝成臨時停屍間，署方表示該遺體貯存設施的約1,897具遺體，逾99%、即1,889具已完成、已安排或正安排火化或土葬，連同已運送出境的遺體，餘下不足10具遺體亦已完成辨認程序。衞生署本月下旬會將遺體貯存設施內仍未被認領的遺體，全數轉移至富山公眾殮房。

供預約火化時段將逐步減少

因應早前市民對火化服務的需求急增，食環署早前把可供預訂火化日期增至未來20日，每日火化時段也維持在逾300節。因應近日相關需求已從高峰期回落，食環署周六(14日)起，會逐步將可供預訂的火化日期回復至原有的未來15日，每日可預約火化時段也會有序減少，至下月初回復原來的130至140節水平。

另外，港島及九龍的死亡登記聯合辦事處自3月底起延長服務時間，由於殮葬事宜及死亡登記的服務需求亦已回落，該兩個辦事處會由下周一(16日)起，恢復原有辦公時間，即周一至五09:00至12:30、14:00至16:30、周六09:00至12:30：

港島聯合辦事處：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓

九龍聯合辦事處：深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓

兩新火化爐提早上月啟用

食環署提到，2月起已積極增加每日可供預約的火化時段，和合石火葬場兩個新火化爐亦提前於4月上旬投入服務。除使用量非常低的長洲火葬場外，其餘火葬場接近24小時運作，所有火葬場亦於清明節當日繼續提供服務。