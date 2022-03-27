疫情｜航班熔斷日數縮短至7日 13間社區隔離酒店轉回檢疫用途

9個國家來港「禁飛令」周五取消，政府昨晚深夜也宣布微調「熔斷機制」，維持條件不變，但熔斷日數由14天減至7天。特首林鄭月娥在例行疫情記者會中表示，沒有空間大幅放寬，因最終目的仍然確保有效執行「外防輸入」策略，是本港抗疫基礎支柱。就預備取消「禁飛令」後讓海外港人返港，當局亦決定把13間早前改作社區隔離設施酒店重新轉回指定檢疫酒店之用，將額外提供逾4,400間房間，即將有38間指定檢疫酒店提供合共逾1萬間房供海外香港居民返港選擇。

林鄭：為外防輪入無空間大幅放寬

原本航班「熔斷機制」為只要同一班客機有3名或以上乘客抵港後確診等，營運該航班航空公司的航線會被禁差陸本港14天，被質疑取消9個國家來港禁飛令政策失調。當局昨晚宣布除消禁飛令同日(4月1日)，將理順相關安排，凌晨起縮短觸發熔斷機制的航線禁着陸日子至7天。林鄭月娥在今日記者會中再被追問是否作用有限，她回覆為確保外防輪入策略，沒有空間大幅放寬。

檢疫酒店逾萬間房應付需求

就缺乏檢疫酒店而社區隔離設施酒店需求減少情況，當局為應付海外回港香港居民，包括外傭需求，同時宣布把13間早前改作社區隔離設施的酒店重新轉回作指定檢疫酒店之用，以額外提供逾4,400間房間，同日4月1日起陸續投入服務，並已開始接受預訂。政府亦已要求現有指定檢疫酒店開放約500間備用房間應付需求，即將有38間指定檢疫酒店提供合共超過1萬間房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇。另外，4月1日起有3間用作隔離設施的酒店將預留作外傭檢疫用途，連同現有1間外傭指定檢疫設施，4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。

13間重新轉回社區隔離設施的酒店名單：

1. 華麗銅鑼灣酒店

2. 香港九龍東皇冠假日酒店

3. 香港旺角帝盛酒店

4. 香港荃灣帝盛酒店

5. 華麗都會酒店

6. 旭逸酒店‧旺角

7. 富薈炮台山酒店

8. 香港 JEN 酒店

9. 銅鑼灣如心酒店

10. 香港九龍貝爾特酒店

11. 華美達華麗酒店

12. 華美達海景酒店

13. 富豪東方酒店

4間預留作外傭檢疫酒店：

1. 香港沙田萬怡酒店

2. 富薈馬頭圍酒店

3. 奧斯酒店

4. 青衣華逸酒店