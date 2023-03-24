疫情｜袁國勇三度收安全威脅訊息　政府高度重視：嚴肅跟進

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(23日)在報章撰文，表示根據疫情經驗，大流行肆虐的日子必定重臨，必須做好準備，否則將要付出巨大代價。袁國勇在文章中又透露，曾3次收到安全受威脅的訊息。政府發言人今日(24日)表示，就新冠疫情期間對個別政府專家顧問懷疑安全受到威脅，特區政府高度重視並已與專家成員作出跟進，確保專家顧問團能夠安全履行其職能。對任何人試圖以違法手段影響專家，特區政府定必嚴肅跟進。

政府發言人又指，新冠病毒對本地公共衞生構成的風險水平已明顯改變。自「隔離令」措施在2023年1月30日起撤銷後，政府對疫情的管理，邁向新階段、新模式，逐步建立新常態系統，把2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸道疾病來管理。3月1日全面撤銷口罩令，更代表所有社交距離措施正式結束，社會邁向全面復常。

大流行尚未結束仍維持「緊急」應變級別

由於世衞現時仍將2019冠狀病毒病疫情定為「國際關注的突發公共衞生事件」，加上大流行尚未結束，政府仍維持「緊急」應變級別，並會繼續抗疫專家顧問團的工作。政府指，會不時評估風險、密切監察病毒變異情況及重點保護高危群組，按實際情況採取相應的防控措施，並留意世衞對疫情的最新評估，以適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。