疫情｜袁國勇料或有250萬人中招 批港府執行抗疫工作速度慢

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇推算本港可能已有約250萬人染疫，又指全民檢測應慎重考慮，待個案低時、以清零為目標才使用，目前大量核酸測試不重要，更重要是死亡和入院數字才是關鍵。他又批評政府快速追蹤執行慢，致爆發疫情無法追蹤及加以制止。他又認為目前社區「中招」機會較外來輸入個案致爆發風險高，可重開國際航班。

袁國勇於商台節目中指出，據政府公務員及醫管局約5分1員工受感染，他們遍布18區具代表性，推算本港最少約150萬人染疫，而港大團隊數學模型推算則近400萬人，相信實際數字在兩者之間，或有250萬人已染疫。

重申全民檢測須審慎考慮

就全民檢測，袁國勇重申，國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說法，指全民檢測應該等確診數字很低時，以清零為目標才進行，甚至不一定要做；若配套不足，檢出大批陽性個案應考慮如何處理。他又說，即使清零，但肯定有漏網之魚，舉例有患者半年檢測也測得陽性，若追蹤工作做得不好，再有超級傳播致爆發，不止浪費了200億元，捱了兩年防疫措施的市民會非常失望。他又批評，當局對很多提出的措施執行極慢，明顯的是快速追蹤、快速多層追蹤失敗，以前曾說過須逾千人參與追蹤才可，因突然爆發疫情無法追蹤和制止疫症，其他也包括疫苗通行證等。

社區中招風險大於外來輸入

袁國勇稱本港到處也有確診個案，從社區染疫風險大大高於來自輸入個案，可考慮重開國際航班，仍須要求到港人士已接種疫苗及取得陰性檢測報告，到港後須每日接受抗原測試，若有陽性感染個案，要以較高規格設施隔離，並須作病毒基因測試確認非新變種病毒。