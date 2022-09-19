疫情｜袁國勇等學者倡讓打齊針者復常　如撤食肆限制但仍須戴口罩　無打針者恆常做快測

本港爆發新型肺炎將近3年，政商界近期不斷有呼聲要求「復常」。政府專家顧問袁國勇和3名港大學者發表文章，分析今年夏季本港的疫情走勢，認為可把6月開始的新一輪爆發稱作「第六波」，指出第六波的粗病死率已降至0.097%。團隊估計，第六波粗病死率與第五波至今的粗病死率0.59%有明顯分別，源於目前新冠疫苗接種率高、大量市民在第五波曾自然感染，令本港已具備防重症屏障。

形容6月起可稱作「第六波」 大眾應明白已成風土病

文章由港大醫學院微生物學系的講座教授袁國勇、名譽助理教授龍振邦、臨床副教授陳福和和生物化學系教授金冬雁聯合發表。他們指，本港累計已接種兩針者已達人口91.5%，連同第六波的自然感染，料目前有逾95%人口具防重症免疫屏障。文章稱，大眾應開始明白新型肺炎已在本港紥根及成為風土病，社會應逐漸開始放寬復常，同時應尊重推行接種計劃一年多以來仍對疫苗有猶豫的市民。

團隊說，本港可毋須再等而推出復常計劃，未打針的市民及其家庭成員須恆常做快速測試，一旦染疫便可盡早求醫和服食口服抗病毒藥。他們認為只要處置得當、多管齊下，應能把本年冬季疫情高峰壓平，確保不會重現第五波規模的大爆發。