疫情｜袁國勇等學者倡讓打齊針者復常　如撤食肆限制但仍須戴口罩　無打針者恆常做快測

本港爆發新型肺炎將近3年，政商界近期不斷有呼聲要求「復常」。政府專家顧問袁國勇和3名港大學者發表文章，分析今年夏季本港的疫情走勢，認為可把6月開始的新一輪爆發稱作「第六波」，指出第六波的粗病死率已降至0.097%。團隊估計，第六波粗病死率與第五波至今的粗病死率0.59%有明顯分別，源於目前新冠疫苗接種率高、大量市民在第五波曾自然感染，令本港已具備防重症屏障。
形容6月起可稱作「第六波」 大眾應明白已成風土病
文章由港大醫學院微生物學系的講座教授袁國勇、名譽助理教授龍振邦、臨床副教授陳福和和生物化學系教授金冬雁聯合發表。他們指，本港累計已接種兩針者已達人口91.5%，連同第六波的自然感染，料目前有逾95%人口具防重症免疫屏障。文章稱，大眾應開始明白新型肺炎已在本港紥根及成為風土病，社會應逐漸開始放寬復常，同時應尊重推行接種計劃一年多以來仍對疫苗有猶豫的市民。
團隊說，本港可毋須再等而推出復常計劃，未打針的市民及其家庭成員須恆常做快速測試，一旦染疫便可盡早求醫和服食口服抗病毒藥。他們認為只要處置得當、多管齊下，應能把本年冬季疫情高峰壓平，確保不會重現第五波規模的大爆發。
認為有條件用檢測取代入境檢疫
學者們並認為，應盡量容許打齊針者逐步回復正常生活，包括盡快落實第四階段「疫苗通行證」、進一步取消有關餐飲處所營業時間及每枱人數等限制，並容許打齊三針者在繼續戴口罩的前題下，回復正常生活。他們又覺得，本港絕對有條件進一步實現以檢測取代檢疫的入境「0+7」措施，甚至用更進取方案加速邁向復常。
檢測方面，文章認為主要的恆常檢測應集中於有病徵者和高危人群，如未打針的兒童、長者、長期病患者和孕婦等，而且不一定要做核酸檢測，建議以連續數日快測的效果亦相若。團隊促請政府，應停止已沒有大實際意義的常規污水檢測及圍封強檢，這兩項措施應留待研究用途、在出現罕見爆發或在疫情低谷期出現早期爆發預兆時，作為輔助控疫的手段。
促以一般應對呼吸道病毒措施處理確診者
公立醫院在新型肺炎疫情下壓力一度「爆煲」，團隊反建議醫療機構可透過一般呼吸道病毒之感染控制措施應對，以及把未打針的確診者者分開等，有助緩解目前公立醫院的緊張狀況，盡量減少對非新冠醫療服務的影響。
此外，團隊指即使新變種病毒有免疫逃逸性，現有新冠疫苗仍然有效，接種加強針效果更佳，又表示自疫苗和抗病毒藥物面世後，新型冠狀病毒的殺傷力已經大幅減弱，已變成近乎一種急性呼吸道病毒。他們估計，新型冠狀病毒將如其他只引起普通感冒的人類冠狀病毒一樣，將來出現高致病率的新變種機會相當低。