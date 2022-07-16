疫情｜袁國勇等4專家倡放寬社交距離　棄封區等高成本擾民措施

本港昨日增逾3,574宗新冠肺炎確診個案，連續3日突破3,000宗，衞生防護中心早前曾表示無條件放寬社交距離。港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家撰文，指本港應逐漸放寬社交距離措施，令社區有低度傳播，加上疫苗接種和自然感染產生的「混合免疫」效果，避免醫療系統在冬季崩潰，並建議放棄圍封強檢及強檢公告等成本高擾民措施。

袁國勇等4專家倡放寬社交距離，棄封區等高成本擾民措施。(資料圖片/網上圖片)

袁國勇、孔繁毅、港大微生物學系臨床助理教授薛達及港大微生物學系名譽助理教授龍振邦於AsiaGlobal Online聯名撰文，指本港應逐漸放寬社交距離措施，令社區有低度傳播，以便在冬季之前，達致更好的疫苗接種和自然感染產生的「混合免疫」效果，避免醫療系統在冬季崩潰，希望冬季後，本港逾九成人完成疫苗接種，混合免疫覆蓋逾七成人，即使屆時會有變種病毒，患者病情會屬輕微，市民生活可慢慢回復正常。

他們在文中建議，在放寬期間，未接種新冠疫苗的高危人士，外出須佩戴高規格口罩，例如N95口罩，同時應避免參與涉及除下口罩的活動，其家人亦應每日進行快測，以及早發現有否染疫。

文中又提到，圍封強檢及發出強檢公告的成本高並擾民，建議當局放棄相關措施。文中又建議本港優先與海外通關，並逐漸將酒店檢疫轉為家居檢疫，學校每日快測也可取消。