疫情｜袁國勇：大流行肆虐必定重臨　若不做好準備將付巨大代價

袁國勇在《信報》發表一篇文章指出，根據過往的經驗顯示，新發傳染病的病毒大多來自野生動物，病毒可能會跳到果子狸、家禽等中間宿主，再跳到人類身上，人傳人之後，就令疫情大爆發。他認為，香港和內地過去的疫情告訴大家，大流行肆虐的日子必定重臨，必須做好準備，相信科學，同時兼顧公眾的心理健康和經濟困難。如果不做好準備，將要付出巨大代價。

他又回顧過去應對新發傳染病時，曾經3次感到生命受威脅。他憶述，首次是於1997年，當時港大團隊成功推出快速核酸測試，以應對全球首次H5N1禽流感病毒傳染人類，並在《刺針》上發表論文，提出濕市場不應容許販售活家禽，影響了商販的生計，他當時首次感到生命受威脅。

沙士時提出及早關閉野生動物貿易

第2次時2003年沙士爆發，港大團隊再次設計快速核酸測試和抗體檢測，並用於診斷患者，又在深圳追蹤到病毒的中間宿主是果子狸。他當時提出應及早關閉野生動物貿易以控制疫情，影響了許多養果子狸的農民和市場攤主的生計。

必須禁絕活動物在濕市場販售

直至今次新冠疫情全球蔓延。研究顯示，新冠病毒與團隊在2005年發現的類沙士蝙蝠冠狀病毒於基因排序相似，他們再次提出野生動物市場是疫情早期的爆發源頭，必須禁絕活動物在濕市場販售，令他第3次收到安全受威脅的訊息。