疫情｜袁國勇：蘭桂坊酒店現垂直傳播　打齊針毋須擔心BA.2.12.1

中環蘭桂坊酒店@九如坊懷疑出現爆疫，一對由美國抵港的夫婦在酒店完成檢疫後，在社區檢測中心驗到BA.2.12.1的變種病毒個案，同時酒店亦發現一對由尼泊爾抵港的父子感染BA.2.12.1病毒，兩組人住的樓層不同，惟座向相同。政府專家顧問袁國勇、衛生防護中心傳染病處主任張竹君等下午到酒店視察，袁國勇認為，兩組個案屬垂直傳播，又說明白市民會對BA.2.12.1的變種病毒感到擔心，但只要最少接種三劑科興疫苗或兩劑復必泰疫苗就不必太擔心，本港已有防重症的免疫屏障，相信BA.2.12.1不會造成大爆發，酒店暫時亦毋須撤離。

袁國勇指，感染同一BA.2.12.1變種病毒的夫婦及尼泊爾父子，分別在33樓及32樓04室檢疫，檢查後樓層的通風管道槽後發現是正壓，空氣有力湧出，估計因為熱空氣經管道上升，到32及33樓無處可去，在後樓梯湧出，而當有確診患者的口水或糞便樣本，經渠管走出，病毒就可能經走廊進入房間。

指港防重症屏障穩固 料不會現大爆發

袁國勇稱，會抽樣環境樣本以檢視情況，現時只可在防煙門放空氣清新機，以減少檢疫酒店再出現群組個案。他形容有關事件很奇怪，很少會發現在管道槽出現正壓，需了解其他酒店是否亦出現類似情況。

他又說，本港社區防重症的屏障已經穩固，認為變種病毒不會令本港出現如第五波疫情的大爆發，社會可以如常慢慢放寬社交距離措施，雖然不排除個案會輕微上升，但預計不會出現很多重症及死亡個案。袁國勇強調，所有的外防輸入措施都一定久守必失，長遠的預防方法是接種疫苗。