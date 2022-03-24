疫情｜袁國勇：須在第六波前提高長者接種率

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，本港必須非常努力在第六波疫情之前，提高老人院的疫苗接種率、換氣和感染控制措施，亦應該在開學前，讓大部分學童接種疫苗。他強調，「動態清零」和「與病毒共存」之間不應有矛盾，「清零」是給予時間市民接種疫苗，很多老人家已錯過了這個機會，仍應努力在第六波到來之前做得更好，以免為時已晚。

本港下月起陸續放寬社交距離措施及復課，有關措施可以放寬到甚麼程度，袁國勇說，取決於接種疫苗的數量和速度。他指，本港至少有50萬名中小學生，如果只有九成學生接種疫苗，即仍有5萬人未接種，可能會出現有症狀感染，即使有0.01%或5個死亡個案，也可能會引發另一場公眾恐慌。不過，若長者和兒童接種比例高，就不必擔心放寬。他認為，「疫苗通行證」範圍有需要涵蓋公共交通工具和學校。

對於有意見憂慮逐步放寬防疫措施後，確診個案會持續出現，令本港與內地「通關」無望。袁國勇說，每個國家的防疫政策都會隨著全球疫情形勢而變化，內地亦會相應改變政策，只要本港盡最大努力減少感染個案，就不必擔心與內地的邊境開放問題。