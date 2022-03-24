疫情｜袁國勇：須在第六波前提高長者接種率

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，本港必須非常努力在第六波疫情之前，提高老人院的疫苗接種率、換氣和感染控制措施，亦應該在開學前，讓大部分學童接種疫苗。他強調，「動態清零」和「與病毒共存」之間不應有矛盾，「清零」是給予時間市民接種疫苗，很多老人家已錯過了這個機會，仍應努力在第六波到來之前做得更好，以免為時已晚。
本港下月起陸續放寬社交距離措施及復課，有關措施可以放寬到甚麼程度，袁國勇說，取決於接種疫苗的數量和速度。他指，本港至少有50萬名中小學生，如果只有九成學生接種疫苗，即仍有5萬人未接種，可能會出現有症狀感染，即使有0.01%或5個死亡個案，也可能會引發另一場公眾恐慌。不過，若長者和兒童接種比例高，就不必擔心放寬。他認為，「疫苗通行證」範圍有需要涵蓋公共交通工具和學校。
對於有意見憂慮逐步放寬防疫措施後，確診個案會持續出現，令本港與內地「通關」無望。袁國勇說，每個國家的防疫政策都會隨著全球疫情形勢而變化，內地亦會相應改變政策，只要本港盡最大努力減少感染個案，就不必擔心與內地的邊境開放問題。
學生拍拖去陸佑堂打針 及後浪漫自拍留念
另外，港大陸佑堂的疫苗接種中心營運約1個月，袁國勇說，中心曾經每天有1,700人接種，現時下降到只有約400人，因為很多市民都已經感染新冠病毒，必須等3 個月才能接種第二劑或第三劑疫苗。
他又指，看到許多年輕學生「拍著拖」來接種疫苗，之後一起在這美麗充滿浪漫氣氛的陸佑堂自拍留念；希望前來接種疫苗的人能在古典音樂和優美的環境中留下對接種中心的美好回憶，而不是恐懼、擔憂和痛苦。他又補充，該處是1923年孫中山先生發表演講的地方，二戰期間曾改為醫院，現在在疫症流行期間變成了香港人的疫苗接種中心。