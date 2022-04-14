疫情｜西九M+下周四重開 限定店售懷舊玩具小食

隨著政府下周四(21日)放寬社交距離措施，西九文化區M+博物館將於同日重開，並為市民提供「食玩買」新體驗。博物館除重新開放館內藝術展覽，北天台花園亦將正式對外開放，並重現多個日裔藝術家野口勇的裝置作品。M+商店亦設立「美樂士多」限定店，展出深受歡迎的懷舊小食和玩具，部分收藏以久的汽水樽和絕版玩具更限量發售，有意收藏的市民可將兒時回憶和歷史「買」回家。

西九M+博物館自去年11月12日開幕，至今年1月4日因疫情暫時閉館，累計有達38.3萬人次入場。隨著疫情放緩，加上政府下周四起逐步放寬社交距離措施，西九文化區M+博物館亦會於同日重新對外開放。

天台花園增藝術裝置可攀爬

在M+博物館開幕初期，大樓3樓僅開放南天台花園，北天台花園則於下周四起對外開放。M+又與美國紐約野口勇博物館合作，在北天台花園設立「M+遊戲地景」，重現已故日裔藝術家野口勇的多件裝置作品，包括60年代為日本橫濱「兒童之國」製作的「遊玩金字塔」、結合圓形、三角形、六邊形設計的多邊雕塑「Octetra」。有關裝置作品並非「眼看手勿動」，市民可隨意觸摸和攀爬。

M+商店亦設立「美樂士多」限定店，展出深受歡迎的懷舊小食和玩具，包括戒指糖、眼鏡朱古力豆、花占餅、豬仔錢罌、發泡膠飛機等，部分更即場有售，收藏已久的飲品樽和絕版玩具更限量發售，如有30年前的雪碧1公升汽水樽原來為玻璃製，限定店僅得一件對外發售，售價700元；80年代的綠寶橙汁玻璃樽則每個350元。

米芝蓮二星餐廳進駐

另外，M+下周四將再多兩間餐廳開幕，其中位處3樓為高級韓國創意料理Mosu首家海外分店，其首爾餐廳獲米芝蓮二星，並在多個亞洲餐廳排行榜位居前列；另一間位處地庫1層的ADD+則提供全日餐飲，用餐區設232個座位和吧枱，另有外賣區提供輕食。

至於展出約一個月的「納里尼‧馬拉尼：視界流動」展覽，將連同20萬個泥人作品「安東尼．葛姆雷：亞洲土地」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽等重新開放。欲參觀展覽的市民須提前網上預約，M+商店、天台花園則自由進出。