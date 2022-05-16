疫情｜觀塘爆疫私房菜有麻將和卡拉OK　食環今巡查無發現違規

觀塘成業工業大廈御善私房菜近日出現新型肺炎感染群組，衞生防護中心今日(16日)公布群組多兩人確診，累計11名上周一(9日)的到訪者染疫。食環署表示，今日巡查發現有關處所未有營業，其後署方聯絡處所持牌人及安排相關員工協助進入巡查，其間沒有發現違規情況。

御善私房菜持食物製造廠牌

食環署回覆本報查詢時，確認御善私房菜持有署方簽發的食物製造廠牌照，署方現已與衞生防護中心就這宗個案溝通，並正作出適切跟進工作，會繼續留意情況及採取適當跟進行動，又指昨日(15日)已在涉事地方附近一帶公眾地方加強清潔消毒。

食環署重申，根據《食物業規例》，食物製造廠是指涉及配製食物出售供人在該食物業處所以外進食的食物業。任何涉及出售膳食或非樽裝不含酒精飲品(涼茶除外)，並供人在其處所內進食或飲用的食物業處所，須領有食肆牌照。如有足夠證據証明，任何人無牌經營領有訂明牌照類別的食物業，一經定罪最高可被罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。

上周一約40人到訪11人確診

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日提到，群組11人除曾到訪御善私房菜領取貨物或開會外，沒有其他共通點，他們並否認曾在場內進食。中心調查後發現，當晚同時段約有40人曾到訪，又指場內有幾張枱、廚房、麻將和卡拉OK房。