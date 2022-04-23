疫情｜許樹昌：復活節假期後疫情未見反彈　3至11歲兒童接種率未理想

政府由5月1日起放寬航班熔斷機制的觸發門檻，由3名乘客放寬至5名。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為放寬「熔斷機制」對香港的風險一點也不高。許樹昌又指，剛過去的復活節假期並無令疫情大反彈，料風險較低。

許樹昌在一個電台節目中表示，香港可能已有400多萬人感染，疫苗接種率已提高了很多，社會有一定免疫保護。(商業電台)

許樹昌在一個電台節目中表示，香港可能已有400多萬人感染，疫苗接種率已提高了很多，社會有一定免疫保護，隔離檢疫設施亦很充足，加上旅客上機前需要提供48小時內的核酸檢測陰性證明，抵港後亦要馬上進行核酸和快速檢測，以及接受7天酒店檢疫，認為放寬「熔斷機制」對香港的風險一點也不高。

籲家長勿待第 2 代疫苗面世才安排子女接種

另外，許樹昌指，剛過去的復活節假期並無令疫情大反彈，相信是因為第五波疫情至今已有約110萬人確診，即是實際上可能有400多萬人有抗體，加上首劑疫苗接種率逾九成，第二針亦超過八成，社會有一定的免疫保護，疫情大反彈的風險較低。他估計，政府會再觀察多兩個星期，如果都沒有出現明顯大反彈，才進一步放寬社交距離措施。

許樹昌指，3至11歲兒童接種率仍然未理想，情況令人擔心，強調學生上學前進行快速檢測，只能找出病毒量較高的個案，仍然有需要將這個年齡群組的接種率，推高至安全水平。他呼籲家長，不應等待第2代疫苗面世，才安排子女接種，否則可能要等到今年第4季。

