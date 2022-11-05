疫情｜許樹昌：社區防重症屏障高　學童接種率毋須百分百

政府日前再放寬限聚令等社交距離措施。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日(5日)表示，放寬措施實施後需要時間觀察確診數字有否反彈，惟他認為本港目前疫苗接種率甚高，加上早前多人感染，社區已有很高防重症屏障，相信疫情大反彈的機會不高，如果七欖等活動無引起疫情明顯反彈，可以再逐步放寬其他活動。對於教育局局長蔡若蓮表示，學童接種率達百分百，才考慮暫停每日快測，許樹昌指未必一定做得到，不需要去到百分百。

料疫情 大反彈機會微

許樹昌指，政府放寬社交距離措施後，需要觀察約兩周，才可以看到有否令本港疫情大反彈，不過本港目前社區防重症做得好，相信大反彈的機會微，他指國際金融領袖投資峰會及國際七人欖球賽等活動先後在香港舉行，是好的試點，認為接待這2萬多人後，倘若無引起疫情明顯反彈，政府可以再逐步放寬其他活動。

然而他補充，雖然香港目前有實力可以再放寬防疫措施，但政府需要與內地商討通關問題，假如放寬太多，可能會影響到與內地通關。

對於教育局局長蔡若蓮表示，學童接種率達百分百，才考慮暫停每日快測，許樹昌指，目前幼兒版疫苗才剛剛抵港，希望能夠進一步推高接種率，現時5歲兒童的接種率不俗，但他認為要到百分百接種率似乎未必一定得，因為始終有人不適合打疫苗，抑或不願意打針，假如大部分人已經接種疫苗，相對而言應該是安全，他相信隨著接種率提高，加上已經有多人感染，而且社會需要接受病毒已變成風土病，應該可以逐步復常，不需要等到百分百。

回應 陳茂波列「康復個案」 稱 CT值逾30無傳播性

被問及財政司長陳茂波核檢陽性，當中CT值需要幾多才可被評為「康復個案」，許樹昌稱不清楚個別個案的資料，但一般而言CT值超過30，樣本就是死的病毒，沒有傳播性，可以列為「復陽」個案，相反若CT值少過30，相關樣本就有傳播風險。