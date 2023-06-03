疫情｜許樹昌：第六波料持續數星期  6至9月或有新一輪流感

近日本港不少人首次或二次感染新冠病毒，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，可視為是疫情第六波，數據顯示，這一波疫情在上星期已見頂，現時正在徘徊，相信要持續多數星期才會回落。

XBB病毒株對首兩代疫苗免疫逃逸

許樹昌在一個電台節目中說，現時的感染個案中，95.8%屬XBB病毒株，而這種病毒對第一，二代疫苗，有很強的免疫逃逸，但如果曾接種疫苗，仍可起防重症、減少死亡風險的作用。他又認為現時疫情已轉到另一階段，變成風土病，輕症多、重症少，可視為一般呼吸道傳染病處理，社會亦不必再處於高戒備狀態。本港無必要效法澳門，重新公布每日新增確診感染新冠病毒個案數字，因世衛早前已宣布新冠疫情不再構成「國際公共衛生緊急事件」。

需留意6至9月的流感情況

他表示，今年本港的流感來得遲，因3月才取消口罩令，流感高峰期在4月6日才出現，但到5月20日已結束，時間上比以往流感高峰期需要4至6星期到頂、6至8星期才回落為短，主因是很多市民仍有戴口罩及勤洗手有關。惟澳洲及新西蘭已進入冬季，而去年冬季南半球的流感爆發嚴峻，隨著航空交通復常，他相信會有個案流入香港，因此6至9月份需要留意是否有新一輪夏季流感出現。