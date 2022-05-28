疫情｜許樹昌：醫護跨境司機等高風險行業可考慮打第4針

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目中表示，18至59歲無免疫系統疾病的市民，接種第4針疫苗能有短暫得益，抗體水平可提升約2個月，建議前線醫護、跨境司機等高風險行業，及有需要到外地的市民，可考慮接種第4針，長者的抗體維持時間較短，建議盡快接種第4針。

許樹昌表示，放寬社交距離措施近1個月，只有少部分餐廳及學校出現個案，認爲是疫苗接種率提升，加上估計已有一半人口曾感染，產生免疫屏障，相信本港疫情大反彈的風險不大，個案會在低3位數維持一段時間。 許樹昌表示，在港島區陸續出現變種病毒Omicron亞型BA.2.12.1的本地個案，部分與早前輸入個案無流行病學關聯，估計社區出現新變種病毒的隱形傳播鏈，傳播率較OmicronBA.2高25%，但無證據顯示會增加感染後病情的嚴重程度。估計今年第4季會有針對Omicron變種病毒的新一代疫苗面世，一般市民可以到時再接種，中大醫學院團隊亦將對第4針抗體水平的成效展開研究，預計年底前有研究結果。