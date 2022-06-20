疫情｜調查：三分一港人體重升一成 留意10大減肥飲食要點

第五波疫情下，三分一香港成年人的體重平均上升一成！香港肥胖學會委託香港民意研究於5月27日至6月6日 進行調查，訪問了559位18歲或以上的香港市民。
抗疫疲勞感壓力 常吃零食外賣
調查發現，受調查訪問的市民中，三成人表示由於怕外出受感染而減少做運動；其中有八成人表示，運動時要戴口罩感不舒服，是減少運動的原因之一；另外，超過兩成人認為，第五波疫情相對之前的疫情，較難控制體重，不少感受壓，出現抗疫疲勞，比以往更常叫外賣和吃零食。香港肥胖學會表示，針對肥胖症的相關支援有待提升，呼籲大眾於出現肥胖症引起的糖尿病及心臟病前，注意健康體重。
疫情下戴著口罩運動感不適，運動量大大減少，可能需要更加注意飲食。香港肥胖學會的網站亦列出如何從日常生活控制肥胖症。
減肥飲食10大要點
- 減少熱量攝取，並增加活動量，製造熱量負平衡
- 多選蒸、焗、炆、灼、上湯、烤等低脂烹調方法，減少煎炸及獻汁（例如：白汁、葡汁、咖喱汁）
- 選擇低脂肉類及代替品，每餐最多進食3両肉份量（相等約3隻廣東麻雀牌或成人手掌心大小），如瘦肉、雞鴨（去皮）、魚、豆腐等
- 增加膳食纖維攝取，多選含蔬菜的菜式或另加灼菜或上湯浸菜，每餐進食少半碗蔬菜
- 避免飲用過量酒精及高熱量飲品
- 飲食八分飽，不要勉強吃清剩下的食物
- 餐前避免過餓
- 進食時多咀嚼，切忌狼吞虎嚥
- 貴精不貴多，避免過量點餸菜
- 外出用膳宜選「有營食肆」，多選「蔬果之選」及「三少之選」