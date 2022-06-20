疫情｜調查：三分一港人體重升一成 留意10大減肥飲食要點

調查指，第五波疫情下三分一港人體重升一成。（資料圖片）

第五波疫情下，三分一香港成年人的體重平均上升一成！香港肥胖學會委託香港民意研究於5月27日至6月6日 進行調查，訪問了559位18歲或以上的香港市民。

抗疫疲勞感壓力 常吃零食外賣

調查發現，受調查訪問的市民中，三成人表示由於怕外出受感染而減少做運動；其中有八成人表示，運動時要戴口罩感不舒服，是減少運動的原因之一；另外，超過兩成人認為，第五波疫情相對之前的疫情，較難控制體重，不少感受壓，出現抗疫疲勞，比以往更常叫外賣和吃零食。香港肥胖學會表示，針對肥胖症的相關支援有待提升，呼籲大眾於出現肥胖症引起的糖尿病及心臟病前，注意健康體重。

疫情下戴著口罩運動感不適，運動量大大減少，可能需要更加注意飲食。香港肥胖學會的網站亦列出如何從日常生活控制肥胖症。

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