熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 消費券2022 父親節2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
本地
2022-06-20 12:11:19

疫情｜調查：三分一港人體重升一成 留意10大減肥飲食要點

分享：
18-1.jpg

調查指，第五波疫情下三分一港人體重升一成。（資料圖片）

第五波疫情下，三分一香港成年人的體重平均上升一成！香港肥胖學會委託香港民意研究於5月27日至6月6日 進行調查，訪問了559位18歲或以上的香港市民。

抗疫疲勞感壓力 常吃零食外賣

調查發現，受調查訪問的市民中，三成人表示由於怕外出受感染而減少做運動；其中有八成人表示，運動時要戴口罩感不舒服，是減少運動的原因之一；另外，超過成人認為，第五波疫情相對之前的疫情，較難控制體重，不少感受壓，出現抗疫疲勞，比以往更常叫外賣和吃零食。香港肥胖學會表示，針對肥胖症的相關支援有待提升，呼籲大眾於出現肥胖症引起的糖尿病及心臟病前，注意健康體重。

疫情下戴著口罩運動感不適，運動量大大減少，可能需要更加注意飲食。香港肥胖學會的網站亦列出如何從日常生活控制肥胖症。

減肥飲食10大要點

  1. 減少熱量攝取，並增加活動量，製造熱量負平衡
  2. 多選蒸、焗、炆、灼、上湯、烤等低脂烹調方法，減少煎炸及獻汁（例如：白汁、葡汁、咖喱汁）
  3. 選擇低脂肉類及代替品，每餐最多進食3両肉份量（相等約3隻廣東麻雀牌或成人手掌心大小），如瘦肉、雞鴨（去皮）、魚、豆腐等
  4. 增加膳食纖維攝取，多選含蔬菜的菜式或另加灼菜或上湯浸菜，每餐進食少半碗蔬菜
  5. 避免飲用過量酒精及高熱量飲品
  6. 飲食八分飽，不要勉強吃清剩下的食物
  7. 餐前避免過餓
  8. 進食時多咀嚼，切忌狼吞虎嚥
  9. 貴精不貴多，避免過量點餸菜
  10. 外出用膳宜選「有營食肆」，多選「蔬果之選」及「三少之選」
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受