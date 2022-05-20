疫情｜警巡查尖沙咀酒吧拘4人　其中1人涉出示他人針咭

放寬防疫限制首日，尖沙咀分區雜項調查隊、西九龍機動部隊及油尖警區反三合會行動組，昨晚(19日)巡查區內多間酒吧及酒牌處所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警方於天文臺道一樓上酒吧巡查期間，一名37歲姓梁男子涉嫌出示他人的電子針咭，人員遂以「企圖誤導警務人員」罪名拘捕該名男子。

另外，警方於漆咸道南及科學館道的樓上酒吧巡查期間，分別發現一名32歲姓葉男客人及18歲姓張女客人，未能出示安心出行掃瞄紀錄及疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)及《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。該位於科學館道的樓上酒吧一名77歲姓李男持牌人將被警方票控。

兩人因欠交罰款遭通緝被捕

警方亦於科學館道巡查2間酒牌處所期間，發現一名71歲姓鄧男客人因在場內吸煙，涉嫌違反《吸煙(公眾衞生)條例》，遂向其發出定額罰款通知書；一名24歲姓陳女子因欠交罰款被通緝而被拘捕；一名43歲姓蕭男客人因未能出示安心出行掃瞄紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章)，人員遂向他發出定額罰款通知書。此外，警方於麼地道巡查一酒牌處所期間，場內一名34歲姓方男子，因欠交罰款被通緝而被拘捕。

警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方，強調會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。