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2022-06-03 09:55:24

疫情｜警聯同食環查蘭桂坊蘇豪酒吧　18人收罰單

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警方聯同食環署一連2日巡查蘭桂坊及蘇豪酒吧食肆。 警方聯同食環署一連2日巡查蘭桂坊及蘇豪酒吧食肆。(警方圖片) 警員亦喬裝乘客在蘭桂坊及蘇豪一帶打擊「黑的」。(警方圖片) 警員亦喬裝乘客在蘭桂坊及蘇豪一帶打擊「黑的」。(警方圖片)

本港疫情未止，當中酒吧群組持續擴大。中區警區聯同食環署一連2日(6月2日至3日)在蘭桂坊及蘇豪一帶採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務處所，以確保業界和市民嚴格遵守防疫及社交距離措施。同時，警方亦派員喬裝乘客在上址一帶打擊的士「濫收車資」、「拒絕接載」以及「行車期間沒有展示的士咪錶指示器」等違法行為。

行動中，人員共巡查區內5間餐飲業務處所，警方共向涉嫌違反業務及場所防疫規例第599F章、禁止聚集規例第599G章及口罩令第599I章的2間餐飲處所發出2張傳票及18名人士發出18張定額罰款通知書。同時，人員亦發現兩名本地的士司機涉嫌拒載，警方將會分別向他們發出傳票。

深水埗警員凌晨搜查大南街一間酒吧，251人收罰單，並拘捕2人。 深水埗警員凌晨搜查大南街一間酒吧，251人收罰單，並拘捕2人。

深水埗酒吧涉違規251人收罰單    警拘2人包括1通緝者

此外，深水埗警區人員凌晨約4時突擊搜查大南街195至201號一酒吧，發現該酒吧涉嫌違規營業，涉嫌違反業務及處所防疫規例第599F章。

行動中，一名43歲姓林男負責人涉嫌違反第599F章被捕；另該酒吧內年齡介乎20至65歲的151名本地男子及100名本地女子亦涉嫌違反防疫規例第599F章，人員遂向他們發出定額罰款通知書，人員亦發現其中一名48歲姓陳男子為通緝人士，遂將其拘捕。該兩名被捕男子已被扣查調查。

警方呼籲市民須遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會繼續於區內加強巡查，並強調會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動

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