疫情｜警聯同食環查蘭桂坊蘇豪酒吧　18人收罰單

本港疫情未止，當中酒吧群組持續擴大。中區警區聯同食環署一連2日(6月2日至3日)在蘭桂坊及蘇豪一帶採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務處所，以確保業界和市民嚴格遵守防疫及社交距離措施。同時，警方亦派員喬裝乘客在上址一帶打擊的士「濫收車資」、「拒絕接載」以及「行車期間沒有展示的士咪錶指示器」等違法行為。

行動中，人員共巡查區內5間餐飲業務處所，警方共向涉嫌違反業務及場所防疫規例第599F章、禁止聚集規例第599G章及口罩令第599I章的2間餐飲處所發出2張傳票及18名人士發出18張定額罰款通知書。同時，人員亦發現兩名本地的士司機涉嫌拒載，警方將會分別向他們發出傳票。