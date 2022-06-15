疫情｜距第五波高峰三個月 何栢良：抗體下跌致疫情反彈

明日起進入酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客須出示24小時內快測陰性證明。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台訪問表示，由5月中開始至今，酒吧出現6個感染群組、涉及約350宗個案，是同期新增確診個案約3%，佔整體本地個案不是很大比例，因此現階段很難說相關新措施能否有效。

何栢良認為酒吧方面出現一些問題，相信是因為現行措施無法有效執行，例如酒吧內顧客離開座位要配戴口罩，及場內人數上限不得超過75%。如果這兩方面無法有效執行，受感染人士進入後，可能會出現較高比例的顧客受感染。

他提到，近期本港確診個案上升，確診者集中在20至59歲，亦有部分是12至19歲的學生，這兩個年齡層人士基本疫苗接種率已超過八成，因此相信他們出現重症的機會不太高。

距第五波高峰三個月 抗體下跌致疫情反彈

何栢良又表示，第五波疫情的高峰位距今已三個月，康復者和已打針市民體內的降體已逐漸下降，加上社會逐漸復常，相信是近日確診個案數字回升的主因，惟他認為本港疫苗接種率維持在高水平，重症和死亡率亦平穩，政府不應再聚焦在確診數字上，而是要進一步向未打針長者和未接種第三針合共60萬人「谷針」。

至於相繼出現涉及變異病毒株BA.2.12.1個案，何栢良說，這些都屬Omicron病毒，只是有輕微變異，對整體疫情尤其是重症未必有很大影響，估計這些新病毒分支，將會取代原有病毒成為主流。