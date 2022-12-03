疫情｜近萬宗個案 許樹昌：輕症為主毋須收緊社交距離措施

近日本港單日確診個案近一萬宗。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，估計確診個案會在未來一至兩周見頂，目前感染個案以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，毋須收緊社交距離措施。
許樹昌在一個電台節目中表示，現時本港的病毒即時繁殖率是1.12，數字可能會短期內上升之後回落，估計確診個案會在未來一至兩周見頂。而且現時一線隔離病房使用率約為一半，二線隔離病房使用率只有三分之一，他認為醫療系統仍可承受現時情況，毋須收緊社交距離措施。
三分一院友二次感染倡加強接種
許樹昌又指，近日出現個案的安老院舍達70多間，較一個月前增加一倍，而且院友感染個案中有三分一屬二次感染，死亡風險約是2%，高於整體水平，過去一個月累計約2,000多名60歲以上院舍確診長者，接種3針後仍需要入院，認為要繼續加強疫苗接種，建議政府加強二價疫苗外展服務。
幼童接種率仍不理想
今個月起，小學有七成學生接種兩針疫苗可恢復全日面授。許樹昌建議，兒童要接種新冠及流感疫苗、戴好口罩，學校保持課室空氣流通。但他說，幼童接種比例仍然不理想，強調只打一針的保護力有限；隨著冬季呼吸病毒活躍，已開始出現零星的兒童流感個案，呼籲幼童盡快打針；又表示，已接種4針的市民感染後康復，隨時可以接種流感針。
對於政府專家建議以二價疫苗為第五劑加強劑，即已接種第四針或第三針曾感染的成人，許樹昌表示，選擇復必泰二價疫苗作為加強劑，同樣對接種科興疫苗的長者安全有效，但提醒12至17歲青少年只能接種二價疫苗作為第四針加強劑。至於疫苗通行證的接種要求，就要留待政府再商討。