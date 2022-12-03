疫情｜近萬宗個案 許樹昌：輕症為主毋須收緊社交距離措施

近日本港單日確診個案近一萬宗。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，估計確診個案會在未來一至兩周見頂，目前感染個案以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，毋須收緊社交距離措施。

許樹昌在一個電台節目中表示，現時本港的病毒即時繁殖率是1.12，數字可能會短期內上升之後回落，估計確診個案會在未來一至兩周見頂。而且現時一線隔離病房使用率約為一半，二線隔離病房使用率只有三分之一，他認為醫療系統仍可承受現時情況，毋須收緊社交距離措施。

三分一院友二次感染倡加強接種

許樹昌又指，近日出現個案的安老院舍達70多間，較一個月前增加一倍，而且院友感染個案中有三分一屬二次感染，死亡風險約是2%，高於整體水平，過去一個月累計約2,000多名60歲以上院舍確診長者，接種3針後仍需要入院，認為要繼續加強疫苗接種，建議政府加強二價疫苗外展服務。