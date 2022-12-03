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2022-12-03 11:10:57

疫情｜近萬宗個案 許樹昌：輕症為主毋須收緊社交距離措施

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疫情｜近萬宗個案 許樹昌：輕症為主毋須收緊社交距離措施。(資料圖片)

近日本港單日確診個案近一萬宗。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，估計確診個案會在未來一至兩周見頂，目前感染個案以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，毋須收緊社交距離措施。

許樹昌在一個電台節目中表示，現時本港的病毒即時繁殖率是1.12，數字可能會短期內上升之後回落，估計確診個案會在未來一至兩周見頂。而且現時一線隔離病房使用率約為一半，二線隔離病房使用率只有三分之一，他認為醫療系統仍可承受現時情況毋須收緊社交距離措施。

三分一院友二次感染倡加強接種

許樹昌又指，近日出現個案的安老院舍達70多間，較一個月前增加一倍，而且院友感染個案中有三分一屬二次感染，死亡風險約是2%，高於整體水平，過去一個月累計約2,000多名60歲以上院舍確診長者，接種3針後仍需要入院，認為要繼續加強疫苗接種，建議政府加強二價疫苗外展服務。

幼童接種率仍不理想

今個月起，小學有七成學生接種兩針疫苗可恢復全日面授。許樹昌建議，兒童要接種新冠及流感疫苗、戴好口罩，學校保持課室空氣流通。但他說，幼童接種比例仍然不理想，強調只打一針的保護力有限；隨著冬季呼吸病毒活躍，已開始出現零星的兒童流感個案，呼籲幼童盡快打針；又表示，已接種4針的市民感染後康復，隨時可以接種流感針。

對於政府專家建議以二價疫苗為第五劑加強劑，即已接種第四針或第三針曾感染的成人，許樹昌表示，選擇復必泰二價疫苗作為加強劑，同樣對接種科興疫苗的長者安全有效，但提醒12至17歲青少年只能接種二價疫苗作為第四針加強劑至於疫苗通行證的接種要求，就要留待政府再商討。

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