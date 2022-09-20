疫情｜近萬長者染新冠離世　院舍宿位輪候時間縮減1.3年

本港人口急速老化，安老院舍宿位供不應求，不少長者「等到死」仍未獲分配。不過，第五波疫情後情況有變。由於疫情時有逾9,000名長者染疫離世，當中不乏院舍死亡個案，變相令等宿位人數大減。

輪候政府津助安老院舍宿位時間減

安老事務委員會委員李輝透露，現時輪候政府津助安老院舍宿位的時間大幅縮短，由2019年爆疫前，要等37個月，縮減至現時只要22個月，便會輪到宿位。至於輪候參與改善買位計劃的私營安老院舍的宿位，爆疫前平均等12個月，至今亦大減至等6個月。

香港爆疫之初，當時輪候資助長者住宿服務的人數為37,822人，但截止今年8月輪候人數，已急跌至21,734人。社會福利署每月公佈的數據亦顯示，截至今年8月，整體安老院舍平均輪候時間為20個月。李輝分析，這情況與大批長者在第五波疫情中離世有關。

第五波疫情近萬長者離世

第五波疫情始於去年12月31日，迄今累計9,688名確診者離世，其中近96%、即9,290名死者，屬60歲以上的年齡組別。翻查勞福局數據，當中有不少長者在輪候宿位期間離世，如2020年間就有逾7,000名長者於輪候期間離世，該年數字更佔當時輪候總人數的12%，比例創過去5年新高。而2021年的輪候人數則下跌至6,283人。