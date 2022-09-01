疫情｜「逆向隔離」獲內地當局初步接納 並設專班商討落實(不斷更新)

行政長官李家超今早（1日）與廣東省領導視像開會，討論兩地通關等議題。李家超表示，今日就進一步推動粵港澳大灣與廣東省及深圳市的領導進行交談，雙方同意約繼續深化合作，成立13個專班處理包括兩地通關、北部都會區發展等，港方各個專班由司局長帶頭。

李家超表示，港方在會上提出「逆向隔離」方面，即港人返回內地，可以先在港的設施進行隔離，然後以閉環方式進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離，粵方表示支持，並同意建立專班，商討細節安排，港方專班由政務司司長陳國基帶領。

李家超又指，河套區有相關隔離設置，認為是一個好的基礎去實行「逆向隔離」，但強調要需符合內地要求。港方領導逆向隔離專班的政務司長陳國基表示，保安局及醫務衛生局會參與專班，就逆向隔離與内地有關部門商討，盡快落實細節。

李家超：考慮在疫苗通行證上推動接種目標

另外，有消息指為推高兒童疫苗接種率，港府正研究疫苗通行證涵蓋年齡至5歲。李家超指的確在考慮在疫苗通行證上推動接種工作目標，特別是目前有數據顯示兒童接種新冠疫苗，有助減少感染後重症風險，及整體防感染上，希望社會一同推動兒童接種，確保他們得到保護；並在高接種率的情況下，容許社會獲「最大寬度」。

他又指，抗疫重點仍然是保護高風險人士、減重症、減死亡，認為死亡、重症及死亡數字對政府而言並不是一串冷冰冰的數字，是一條條生命。他強調，政府會在能保障高風險人士及持續公營醫療服務穩定下，容許社會有「最大的空間」，與國際有「最大的接軌」。