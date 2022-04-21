疫情｜逾1500學生「隔空」合唱《每一個明天》　感謝醫護抗疫

第五波疫情持續，由香港合唱新力量主辦的「香港校際合唱節 2022」在上月舉辦了一項名為「結伴唱將來」的免費網上合唱團活動，由香港藝術發展局資助、陳立人基金會和利希慎基金贊助，邀請來自逾300間中小學逾1,500名學生，在家中預錄短片，「隔空」合唱《每一個明天》，再由專業團隊在短時間內將過千段不同聲部的歌唱片段，合併剪輯為一條完整的合唱短片，並於上周日(17日)晚上在各社交媒體平台上首播。
活動冀藉此凝聚本港中小學生，於學習合唱音樂同時，更以歌聲感謝前線醫護人員謹守崗位。是次活動亦希望鼓勵大眾於「疫」境中保持身心健康，共渡難關。參加者不但能以歌聲抒發情緒，更能從中學習合唱技巧和增進音樂知識。
YouTube近1.3萬人次瀏覽
主辦單位為是次活動特別編製了一套合唱指導教材，讓同學可安在家中按照自己所選的聲部學習《每一個明天》一曲 (作詞：林振強 作曲：柳重言)，並跟隨預錄短片的指示錄下自己的表演。合唱短片於上周日晚上在各社交媒體平台上首播，至今YouTube瀏覽人次接近1.3萬次，Facebook瀏覽人次則達 5,200次及超過120次分享。
「結伴唱將來」網上合唱團得到不同界別的認可，並獲得不少合唱音樂專家以及師生的積極回應。香港校際合唱節藝術總監劉灝顯對於是次活動反應熱烈感到鼓舞，多謝各界人士的贊助、認可，及各老師和學生的參與支持，「很高興是次活動可以成功進行，學生可在假期中享受合唱音樂的樂趣外，亦藉著歌聲向醫護人員致敬。期望日後可以舉辦更多類似的活動，並透過合唱音樂連繫社會，豐盛生命。期待疫情後，可為大家舉辦實體合唱團活動」。