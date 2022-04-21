疫情｜逾1500學生「隔空」合唱《每一個明天》　感謝醫護抗疫

參加學生在片中展示了不同手勢及畫作，為在前綫工作的醫護人員打氣。(香港校際合唱節 2022 提供)

第五波疫情持續，由香港合唱新力量主辦的「香港校際合唱節 2022」在上月舉辦了一項名為「結伴唱將來」的免費網上合唱團活動，由香港藝術發展局資助、陳立人基金會和利希慎基金贊助，邀請來自逾300間中小學逾1,500名學生，在家中預錄短片，「隔空」合唱《每一個明天》，再由專業團隊在短時間內將過千段不同聲部的歌唱片段，合併剪輯為一條完整的合唱短片，並於上周日(17日)晚上在各社交媒體平台上首播。

活動冀藉此凝聚本港中小學生，於學習合唱音樂同時，更以歌聲感謝前線醫護人員謹守崗位。是次活動亦希望鼓勵大眾於「疫」境中保持身心健康，共渡難關。參加者不但能以歌聲抒發情緒，更能從中學習合唱技巧和增進音樂知識。