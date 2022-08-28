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2022-08-28 21:01:44

疫情｜醫管局多間門診暫停或局部停開　集中人手資源抗疫 (附名單)

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筲箕灣賽馬會普通科門診診所將暫停周日及公眾假期門診服務。(資料圖片／羅庸軒攝)

筲箕灣賽馬會普通科門診診所將暫停周日及公眾假期門診服務。(資料圖片／羅庸軒攝)

醫院管理局部分普通科門診診所明日(29日)起臨時縮減或停止服務，包括6間普通科門診全日暫停、5間分別暫停周六或周日、公眾假期服務，以及5間暫停夜診；公立醫院部分非緊急手術、日間及門診等非緊急服務亦受影響。

當局指，安排有助集中人手和資源，進一步加強供新型肺炎確診者使用的指定診所及遙距診症服務，醫管局發言人希望公眾理解，又預告疫情若繼續惡化，有需要進一步減少服務。

醫管局稱，偶發性疾病病人可到其他普通科門診或私家醫生求診，已預約在受影響診所覆診的長期病患者，則可按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證到指定藥物補充診所取藥。

港島區普通科門診診所

  • 筲箕灣賽馬會普通科門診診所：暫停周日及公眾假期門診
  • 中區健康院普通科門診診所：暫停服務
  • 香港仔賽馬會普通科門診診所：暫停周日及公眾假期門診
  • 赤柱普通科門診診所：暫停服務

九龍區普通科門診診所

  • 中九龍診所：暫停夜間門診
  • 李基紀念醫局：暫停服務

新界區普通科門診診所

  • 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所：暫停夜間、周日及公眾假期門診
  • 青衣長康普通科門診診所：暫停夜間門診
  • 大埔賽馬會普通科門診診所：暫停夜間、周日及公眾假期門診
  • 沙頭角普通科門診診所：暫停服務
  • 打鼓嶺普通科門診診所：暫停服務
  • 錦田診所：暫停服務
  • 容鳳書健康中心：暫停周六門診
  • 元朗賽馬會健康院：暫停夜間門診

按圖睇受影響普通科門診及藥物補充診所名單

暫停服務的普通科門診診所及相應藥物補充診所名單。 暫停服務的普通科門診診所及相應藥物補充診所名單。 暫停服務的普通科門診診所及相應藥物補充診所名單。
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