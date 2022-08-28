疫情｜醫管局多間門診暫停或局部停開　集中人手資源抗疫 (附名單)

醫院管理局部分普通科門診診所明日(29日)起臨時縮減或停止服務，包括6間普通科門診全日暫停、5間分別暫停周六或周日、公眾假期服務，以及5間暫停夜診；公立醫院部分非緊急手術、日間及門診等非緊急服務亦受影響。

當局指，安排有助集中人手和資源，進一步加強供新型肺炎確診者使用的指定診所及遙距診症服務，醫管局發言人希望公眾理解，又預告疫情若繼續惡化，有需要進一步減少服務。

醫管局稱，偶發性疾病病人可到其他普通科門診或私家醫生求診，已預約在受影響診所覆診的長期病患者，則可按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證到指定藥物補充診所取藥。

港島區普通科門診診所

筲箕灣賽馬會普通科門診診所：暫停周日及公眾假期門診

中區健康院普通科門診診所：暫停服務

香港仔賽馬會普通科門診診所：暫停周日及公眾假期門診

赤柱普通科門診診所：暫停服務

九龍區普通科門診診所

中九龍診所：暫停夜間門診

李基紀念醫局：暫停服務

新界區普通科門診診所