疫情｜金冬雁倡放寬醫院防疫措施 相信市民文明程度及服從性

本港近日疫情升溫，連日重上過萬宗水平，港大生物醫學學院教授金冬雁相信，本地疫情只是微升，總體平穩；而政府放寬新冠確診患者及密切接觸者的隔離檢疫期至5日的安排，只屬微調，市民毋須太過擔心。
整體人口已建立起保護屏障
金冬雁在一個電台節目中表示，本港目前疫情只是微升，總體平穩。確診患者在第4或第5日快測轉為陰性，實際上是偏少，多數人要在第5或第6日才轉為陰性，但整體人口來說，新冠疫苗接種率已很高，加上有抗原快速檢測，建立起保護屏障。而有關安排屬於微調，最重要是靠市民自覺，認為外界毋須擔心此舉會增加社會感染風險，相信市民的文明程度及服從性很好。
對於內地實施「新十條」防疫措施會否引致疫情爆發，金冬雁表示，如果不是準備得好，在冬季情況下放寬政策，出現海嘯式爆發的可能性是大。他指出，不一定能夠好像香港一樣，在兩個月內結束海嘯式爆發，他舉例說，台灣爆發Omicron疫情後未曾回落過。但內地防疫已朝著寬鬆方向，部份放寬方向值得香港參考，包括減少進行核酸檢測，本港仍以很嚴的做法應對，建議當局考慮放寬醫院內的防疫措施。
最重要的目標是「保醫院、保長者」
金冬雁強調，最重要的目標是「保醫院、保長者」，如果毋須做核酸檢測便能夠進入醫院，容易發生院內感染，保不住門診。他建議用應對流感或其他傳染病的方式，處理新冠患者，包括安排部份病人入住普通病房，以及讓私家醫生為新冠病人診症等，以釋放更多醫療資源，強調全球都是朝這個方向放寬。