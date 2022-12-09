疫情｜金冬雁倡放寬醫院防疫措施 相信市民文明程度及服從性

本港近日疫情升溫，連日重上過萬宗水平，港大生物醫學學院教授金冬雁相信，本地疫情只是微升，總體平穩；而政府放寬新冠確診患者及密切接觸者的隔離檢疫期至5日的安排，只屬微調，市民毋須太過擔心。

整體人口已建立起保護屏障

金冬雁在一個電台節目中表示，本港目前疫情只是微升，總體平穩。確診患者在第4或第5日快測轉為陰性，實際上是偏少，多數人要在第5或第6日才轉為陰性，但整體人口來說，新冠疫苗接種率已很高，加上有抗原快速檢測，建立起保護屏障。而有關安排屬於微調，最重要是靠市民自覺，認為外界毋須擔心此舉會增加社會感染風險，相信市民的文明程度及服從性很好。