疫情︱金冬雁稱與內地通關後　對本港醫療資源壓力仍可控

香港大學生物醫學學院院教授金冬雁相信，雖然內地疫情爆發，但下月與本港通關後，為香港帶來的風險以及醫療資源的壓力仍是可控。

金冬雁今早（26日）接受香港電台的節目訪問，指內地與香港通關的時候，不一定會把所有防疫限制撤銷，例如來港人士需要在24或72小時前進行核酸檢測，以及抵港仍需要檢測等，相信即使有受感染者，仍可以找到出來。

金指雖然內地多個城市處於疫情的「海嘯期」，在兩地下月落實通關肯定會為本港帶來風險。但他認為對香港醫療資源帶來的壓力仍是可控。

料內地人來港接種疫苗

金又表示，相信兩地通關後，本港的疫苗可能成為內地人來港的其中一個誘因。故他認為香港需要在這方面做好準備。他指，香港應該考慮對非本地人接種收費，以免浪費公帑，同時要增加購入的疫苗數量。金相信，在兩地通關之初，不會有太多內地人來港，相信當中重症感染者不會太多，主要會是輕症者。

至於本港連續3日超過2萬宗個案，金相信本港再次出現大爆發的機會不高，指社會不需要太介意確診數字何時見頂以及回落。他認為疫情由5月至今都是平穩，數字上升也不會對社會有太大的危險，重點是要把重症及死亡數字控制好。金指出，本港仍有11萬長者未有接種疫苗，即使曾經確診過，亦有機會二次感染，因此仍需要推動他們接種加強劑。