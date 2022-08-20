疫情｜關日華：幾乎每天接收嘶哮症個案　另有逾60名染疫童患綜合症

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在一個電台節目中表示，近期兒童感染新冠病毒後出現多系統發炎綜合症的個案有所回升，第五波疫情以來已超過60宗個案，上周亦有兩至三宗個案通報，患者目前康復理想。他又說，兒童醫院會就多系統發炎綜合症成立診所，長期跟進覆診個案。
本身是瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生的關日華說，以往每季只有1至2宗兒童嘶哮症個案，近期幾乎每天都有接收到１宗嘶哮症個案，他說，情況較之前增加不少，前晚亦有兩宗嘶哮症新症入院。他又說，醫管局公布的嘶哮症個案屬嚴重個案，數據只是冰山一角，因為輕微至中度程度的個案未必通報。他指，早前確診新冠病毒並出現嘶哮症的27個月大幼童已經出院，相信不會出現長遠後遺症，但形容只是僥幸，因為嘶哮症屬急性病，如未能及時送院治療，有機會造成兒童缺氧，腦部受損，建議家長如發現兒童懷疑出現嘶哮症，要盡快送往有深切治療服務的醫院求醫。
關日華：短暫失明染疫女童須由腦科醫生跟進
關日華又表示，本港目前已有逾60名染疫兒童，在康復2至8周後出現「多系統發炎綜合症」，病徵包括出紅疹、眼紅、肝臟和腎臟發炎等，呼籲家長如果發現類似情況，要盡快帶小朋友向專科醫生求診，及早接受治療。他重申，接種新冠疫苗可降低這種綜合症和長新冠出現的風險。
關日華指，近日１名染疫女童出現特殊症狀，每日都有一段時間會短暫失去一邊眼睛的視力；腦科和放射科醫生將會安排女童接受磁力共振，進一步了解女童的腦部有否受損。他又指，感染新冠病毒後，其他器官都可能會受影響，包括中樞系統或神智等，不排除會對記憶力或認知能力構成長遠影響。