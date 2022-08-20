疫情｜關日華：幾乎每天接收嘶哮症個案　另有逾60名染疫童患綜合症

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在一個電台節目中表示，近期兒童感染新冠病毒後出現多系統發炎綜合症的個案有所回升，第五波疫情以來已超過60宗個案，上周亦有兩至三宗個案通報，患者目前康復理想。他又說，兒童醫院會就多系統發炎綜合症成立診所，長期跟進覆診個案。

本身是瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生的關日華說，以往每季只有1至2宗兒童嘶哮症個案，近期幾乎每天都有接收到１宗嘶哮症個案，他說，情況較之前增加不少，前晚亦有兩宗嘶哮症新症入院。他又說，醫管局公布的嘶哮症個案屬嚴重個案，數據只是冰山一角，因為輕微至中度程度的個案未必通報。他指，早前確診新冠病毒並出現嘶哮症的27個月大幼童已經出院，相信不會出現長遠後遺症，但形容只是僥幸，因為嘶哮症屬急性病，如未能及時送院治療，有機會造成兒童缺氧，腦部受損，建議家長如發現兒童懷疑出現嘶哮症，要盡快送往有深切治療服務的醫院求醫。