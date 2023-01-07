疫情｜關日華：料一半幼童未接觸新冠病毒 4歲童受3呼吸道病毒夾擊

首階段通關將於明日實施。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華表示，估計近半數幼童沒有接觸新冠病毒，強調接種疫苗是最好的預防方式，並提及一名4歲兒童同時感染3種呼吸道病毒的個案。

3 歲以下幼童接種率仍只有 24%

關日華在一個電台節目時指，香港與內地通關是好事，但近日疫情回升提醒市民過關時要小心，並做好預防措施，包括戴好口罩、避免觸摸自己眼鼻等。他指，如想北上回鄉探親，應接種疫苗，他指接種疫苗並非可以立即生效提供保護，需要兩星期才會產生抗體，對抗病毒，而現時距離農歷新年只有兩星期，呼籲有計劃返回內地的家長攜帶子女接種疫苗。他又表示現時兒童接種率上升，但6個月大至3歲兒童疫苗接種率仍只有24%，即使計算部分兒童曾感染，估計本港兒童群組仍然有一半幼童沒有接觸過新冠病毒。