疫情｜關日華：無接種疫苗兒童重症機會高　籲盡快打疫苗

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在一個電台節目表示，近期感染新冠病毒的患者增多，患者中有很多是兒童，當中包括重症，例如嘶哮症和急性腦炎，臨床個案顯示，已接種兩劑疫苗的兒童，即使受感染亦很快可出院，相反完全沒有打針的兒童，變重症的風險高很多，呼籲家長應帶子女接種疫苗。

關日華指出，近期感染新冠病毒的患者增多，目前醫院的情況十分嚴峻，醫護每日疲於奔命，患者中有很多是兒童，當中包括重症，例如嘶哮症和急性腦炎。他又指，臨床個案顯示，已接種兩劑疫苗的兒童即使受感染，往往很快可以出院，變重症的機會大減，但完全沒有打針的兒童，變重症的風險高很多，呼籲家長應帶子女接種疫苗。

關日華：兩成曾確診兒童有長新冠徵狀

關日華又提到，兒童感染後並已康復，仍需要接種疫苗，因為感染後的抗體只能維持2至4個月，日後仍有機會再受感染，有需要透過接種疫苗，提高抗體水平。他說，在跟進曾確診感染的兒童中，約有兩成出現長新冠徵狀，有新冠康復者出現嚴重濕疹、脫髮等情況，亦有康復兒童有精神及心理問題，需要心理專家幫助，強調新冠病毒並非簡單的病毒，家長不要輕視，如果兒童有接種疫苗，可減低出現長新冠的機會，即使有長新冠徵狀，亦可減低病徵持續的時間。

關日華又指，季節性流感亦會引致肺炎，甚至死亡，家長可能對子女同時要接種新冠疫苗及流感疫苗感到疑慮，其實兩款疫情可以同時接種，毋須隔開接種時間。



